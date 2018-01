A korábbinál ügyfélbarátabb adóigazgatással indult az év

Az adózás területén többségében az adózókat kedvezően érintő változások léptek életbe január elsejétől, az adóigazgatási eljárásokra vonatkozó szabályozás is sok tekintetben ügyfélbarát irányba mozdult el - közölte a BDO Magyarország pénteken az MTI-vel.



A cég közleményében ismerteti: idéntől alapesetben egyetlen vizsgálat sem húzódhat egy évnél tovább. Az észrevételre nyitva álló határidő adóellenőrzések esetében 15-ről 30 napra emelkedik, ugyanakkor jogvesztővé válik. Mivel ez a jogorvoslati lehetőség a fellebbezéssel ellentétben ingyenes, az "új tény/körülmény tilalmát" pedig mind a fellebbezés, mind az új eljárás során bevezették, az adózóknak még inkább célszerű érdemben kihasználniuk az észrevételezési szakaszt - figyelmeztet a BDO.



A feltételes adóbírság új jogintézmény, e szerint, ha az adózó lemond a fellebbezésről és esedékességig megfizeti az adókülönbözetet, mentesül a kiszabott adóbírság 50 százaléka alól. A tanácsadó cég szerint a társaságoknak érdemes átgondolniuk azonban, hogy mikor élnek ezzel a lehetőséggel, mivel e kedvezmény igénybe vétele esetén elesnek például a felügyeleti intézkedés lehetőségétől.



Kibővül a magánszemélyek automatikus részletfizetési kedvezménye is: az eddig 200 ezer forintról 500 ezerre emelkedik az értékhatár, az időtartam pedig 6 hónapról 12 hónapra növekszik - emeli ki a BDO.



Kiemelt szerepet kap a kezdő vállalkozások támogatása: az új adózók az első hónapban ingyenes tájékoztatást kaphatnak adókötelezettségeikről, és hat hónapos mentorálásban is részt vehetnek.



A megbízható adózói státusz a jövőben nyilvános információ lesz, az általános forgalmi adó (áfa) kiutalására nyitva álló határidő a megbízható adózók esetében az eddigi 45 napról 30 napra csökken, nyrt. esetén pedig 30 napról 20 napra.



Hozzáteszik, érdemes lesz a jövőben fokozottan figyelemmel kísérni a NAV honlapján közzétett tájékoztatókat is, mivel az ezekben foglaltak alapján eljárók egy új, deklarált szabály szerint egy esetleges megállapítás esetén mentesülnek a jogkövetkezmények alól.



Az adónemeket érintő változások közül egyebek mellett kiemelik, hogy több termék, illetve szolgáltatás áfakulcsa 5 százalékra csökkent.



A munkáltatók által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 22-ről 19,5 százalékra mérséklődött, valamint ezzel párhuzamosan a korábban 22 százalékos egészségügyi hozzájárulás (eho) kulcsa is.



Mostantól a magánszemélyeknek az egyházak javára tett egyszázalékos szja felajánlása nem csupán az adott adóévre vonatkozik, hanem folytatólagosan érvényben marad annak módosításáig, illetve visszavonásáig.



Ingatlan bérbeadás esetén megszűnt az 1 millió forint feletti jövedelem esetén fizetendő 14 százalékos eho. Kedvezőbb irányba változnak a mobilitási célú lakhatási támogatás feltételei is.



A kisvállalati adó (kiva) kulcsa az előző évi 14-ről 13 százalékra csökkent.

Bővült a társasági adónál érvényesíthető fejlesztési adókedvezményekkel támogatott beruházási formák köre.



Az iparűzési adó területén a sportvállalkozások kaptak jelentős adókönnyítést, amelyeknek sporttevékenységgel összefüggő bevételei (például belépőjegyek eladása, reklám- és szponzori bevételek) nem képeznek iparűzésiadó-alapot - ismertette a BDO.