A Fidesz szerint a Soros-hálózat szervezi a tüntetéseket

Az elmúlt két nap eseményeiből világosan látható, hogy a "bevándorláspárti Soros-hálózat" szervezi az erőszakos tüntetéseket Budapesten - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteki sajtótájékoztatóján.

"Nekik egy a lényeg: a balhé és a provokáció, semmit sem tisztelnek, számukra semmi sem szent. Tudatosan, előre tervezetten és erőszakosan provokálják a rendőröket" - értékelte az eseményeket a kormánypárti politikus.



Hidvéghi Balázs szerint ezeken a tüntetéseken ugyanaz az 1000-1500 ember vesz részt, akiket a "Soros-hálózat" korábbi politikai rendezvényein már láthattak.

Rámutatott: a csütörtöki tüntetés egyik szervezője Pósfai István volt, aki a "Soros-egyetem" melletti demonstrációkat is szervezte, de olyan ismert "Soros-aktivistákat" is láthattak a rendbontók között, mint Gulyás Márton vagy Fekete-Győr András, sőt, az is kiderült, hogy "külföldi Soros-zsoldosok" is vannak a randalírozók között.



A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a "Soros-hálózat" a "tőlük már jól ismert erőszakos eszközöket veti be", és csak ürügyet kerestek ahhoz, hogy politikai balhét csináljanak és megrendelésre rossz hírét keltsék Magyarországnak.

"Törnek-zúznak az utcákon, és azért provokálják a rendőrséget, hogy le tudják járatni hazánkat. Láthatóan a Soros-hálózat semmit sem tisztel: sem a magyar emberek döntését, sem a törvényeket, sem a rendőröket" - fogalmazott.



Hangsúlyozta: a törvényeket mindenkinek be kell tartani, de ők nem tartják be, és nem tisztelik a közös értékeinket sem, ezért alkalmaznak fizikai erőszakot és ezért skandálták azt a Parlament előtt, hogy "ég a fenyő, ég a rendőr".



Hidvéghi Balázs kijelentette: a magyar emberek nem kérnek ebből, minden jóérzésű magyar ember döbbenten áll az utcai erőszak és a tiszteletlenség előtt. Szerinte a magyarok elutasítják azt, hogy "magukból kivetkőzött Soros-aktivisták" fel akarják gyújtani az ország karácsonyfáját, és hogy összetörik azokat a szánkókat, amiket szegény gyerekek kaptak volna meg karácsonyi ajándékként.



Hangsúlyozta: Magyarország nem kér a Soros-hálózat erőszakos provokációjából.