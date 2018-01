A doni katasztrófára emlékeznek a hétvégén

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumban emlékeznek a doni katasztrófa 75. évfordulójára hétvégén (HM HIM) - tájékoztatta az intézmény az MTI-t.



Péntektől vasárnapig a budai Várban a Kapisztrán téren, a múzeum épülete előtt felállított emlékpontoknál minden hozzátartozó, rokon, családtag és emlékező gyertyát gyújthat, leróhatja kegyeletét a hősök emléke előtt. A megemlékezés alkalmából második világháborús haditechnikai eszközöket is meg lehet tekinteni, mint például a magyar fejlesztésű 1940 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyút, a szovjet T34/85 közepes harckocsit, szovjet és német páncéltörő ágyúkat és egy különlegesnek számító lánctalpas motorkerékpárt is meg lehet tekinteni.



A magyar királyi 2. honvéd hadsereg 1943 januárjában, a Don-kanyarnál megvívott harcairól, hőseiről, áldozatairól a katasztrófa 75. évfordulója alkalmából a HM országos megemlékezéssel készül. Budapesten péntek délután a Mátyás-templomban szentmisét tartanak, majd a HM HIM udvarán Vargha Tamás parlamenti államtitkár mond beszédet. A koszorúzást követően gyertyagyújtással és főhajtással tisztelegnek a hősi halált halt, eltűnt és áldozatul esett magyar katonák emléke előtt az emlékpontoknál.



Szombaton és vasárnap - az egyébként januárban zárva tartó - hadtörténeti múzeum az évforduló tiszteletére megnyitja kapuit és egész hétvégén ingyenes belépéssel várja az érdeklődőket.