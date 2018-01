A diákolimpia legsikeresebb résztvevőit díjazták

A 2016/17-es tanév diákolimpiai rendezvényein legkiemelkedőbben szerepelt köznevelési intézményeket díjazta csütörtökön a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ).



A Magyar Tudományos Akadémia épületében megtartott ünnepségen Szabó Tünde sportért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a testnevelők munkája azért fontos, "mert az ő kezükben vannak a jövő büszkeségei". Egyúttal köszönetet mondott a pedagógusoknak, tanároknak és edzőknek azért az áldozatos munkáért, amellyel a háttérből segítették hozzá a diákokat a kiemelkedő eredmények eléréséhez. Hozzátette: "a diákolimpiának köszönhetően az idei tanévben immár 31. alkalommal kerül előtérbe a teljes körű iskolai sporttehetség-gondozás, amely jelentős mértékben hozzájárul a jövő sportnemzedékének kineveléséhez".



Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke köszöntőjében kiemelte, az MDSZ rendezvénye is bizonyítja, a sport, a tudomány és az oktatás összefonódik egymással, s ugyanakkor erősíteni is tudja egymást. Kijelentette: örömmel tölti el, hogy a Magyar Olimpiai Akadémia a Magyar Diáksport Szövetség segítségével hosszú ideje sikeresen bonyolítja le azokat a szellemi sportvetélkedőket, amelyeken több száz iskola több ezer diákja méri össze tudását, ezzel hozzájárulva az olimpiai eszme terjesztéséhez.



Balogh Gábor, az MDSZ első embere elmondta, hogy a 2016/17-es tanévben 270 ezer diák vett részt a diákolimpiai versenyeken, közülük mintegy 18 ezren jutottak be a sportági döntőkbe. A díjazottakon kívül mindannak az ötezer pedagógusnak is köszönetet mondott, akik - mint fogalmazott - "lelkesedésükkel és kitartó, motiváló munkájukkal több mint 30 éve tartják működésben a diákolimpia versenyrendszerét". Mondandója végén emlékeztetett rá, hogy decemberben ötpárti egyetértésben született parlamenti határozat arról, hogy szeptember utolsó pénteke a magyar Diáksport Napja.



Ezután Szabó Tünde, Kulcsár Krisztián és Balogh Gábor elismerő okleveleket és plaketteket adott át a diákolimpiákon legsikeresebben szerepelt iskolák képviselőinek. Az MDSZ 16 iskolát, 20 testnevelő tanárt, valamint a kitűnő rendezvényszervezésért három megyei szervezetet jutalmazott.



Az általános iskolák között a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola volt a legeredményesebb, megelőzve a tavaly legjobb Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolát és a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskolát.



A középiskolák versenyében a veszprémi Vetési Albert Gimnázium lett az első, a Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma a második, s a Budapest VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium a harmadik.



Ismét külön értékelték azokat az iskolákat, amelyekben kétszáznál kevesebb diákot oktatnak. Ebben a kategóriában a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola bizonyult a legjobbnak. Kiosztották az Egészségfejlesztő testmozgás és egészséges életmód díjakat is, amelyet három-három általános és középiskola kapott meg.



Szintén elismerésben részesítették a 19 megye, valamint Budapest legeredményesebb testnevelő tanárát, valamint díjat kaptak a legjobb diákolimpiai rendezvények szervezői is.



A rendezvény zárásaként a Becsületes játék - fair play díjat Krupa Eszter, a Szügyi Madách Imre Általános Iskola tanulója vehette át azért, mert a debreceni atlétikai bajnokságon jelezte a versenybíróknak, hogy az egyik sorozatban egy másik ugró nála jobb eredményét tévedésből az ő neve mellé írták be.



