A családok megvédése a kormány legfontosabb feladata

A kormány számára a legfontosabb, hogy meg tudja állítani a családokra ható negatív gazdasági erőket, amelyeket a háború és az elhibázott brüsszeli energiapolitika idézett elő - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Orbán Balázs emlékeztetett, Orbán Viktor miniszterelnök beiktatási beszédében vállalta, hogy megvédi az elmúlt 12 évben elért eredményeket, köztük a családtámogatási rendszert, a nyugdíjakat, a teljes foglalkoztatást és a rezsicsökkentést.



Ehhez gazdaságilag nagyon aktív, felkészült és határozott állami cselekvésre van szükség - húzta alá, majd hozzátette, azért kell megvédeni a rezsicsökkentést, hogy a jelenlegi helyzeten ne a multinacionális vállalatok, illetve a bankok keressenek.



Az inflációt meg kell próbálni letörni, nem szabad hagyni, hogy az emberekkel fizettessék meg a háborús konfliktus árát - jelentette ki Orbán Balázs.



A kormányfő politikai igazgatója kitért az orosz-ukrán háborúra is, amellyel összefüggésben elmondta, a következő kormányban kiemelt prioritás lesz a hadseregfejlesztés, továbbá egyértelműnek nevezte, hogy a háború és annak gazdasági hatásai el fognak húzódni.



Kiemelte, a jelenlegi helyzetben fontos, hogy politikai és nemzeti egységkormány alakuljon, ennek következménye Lázár János és Navracsics Tibor visszatérése a kabinetbe.



Orbán Balázs szerint mindkét miniszter olyan területekért felel, amelyeken keresztül forrásokat kell juttatni a magyar családoknak, ez utak, vasutak, iskolák, kórházak és egyéb közintézmények építését jelenti, amit folytatni kell, mivel gazdasági erő elérése csak ezekből lehetséges.



A miniszterelnök politikai igazgatóját kérdezték arról is, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a Miniszterelnöki Kabinetirodához kerültek. Orbán Balázs elmondta, Európában nagyon sokszor előfordul, hogy az ország szuverenitásának védelmére szakosodott szervek nem széttagoltan találhatók meg a kormányban, hanem valamilyen módon a miniszterelnök munkaszervezete körül elhelyezve működnek.



Kitért arra is, hogy a héten nagyon fontos seregszemlére került sor Magyarországon. Emlékeztetett, a Conservative Political Action Conference (CPAC) elnevezésű fórumon tartott beszédében elmondta, a konzervatív, jobboldali, kereszténydemokrata kormányzás alapjai a hétköznapokban is láthatóak, például azon keresztül, hogy rendezettebbek, tisztábbak az utcák, az emberek boldogabbak, szívesebben járnak közösségekbe.