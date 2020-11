A baloldali politikusok egy spekuláns pénzéért hazaárulók

A Fidesz frakcióvezetője szerint "szörnyű, hogy a baloldali politikusok egy spekuláns piszkos pénzéért bármikor készek arra, hogy elárulják Magyarországot".





Kocsis Máté vasárnap a Facebook-oldalán kiemelte: "amint előkerül Európában a migráns-vita, valahogy rögtön előkerül ez a Soros nevű amerikai dollármilliárdos is, és utasításokat ad a magyar baloldali pártoknak". Az amerikai üzletember szerdai cikkében arra is kitért, hogyan kell majd indulniuk a 2022-es választáson. Ennek pedig Gyurcsány Ferenc vezetésével az összes baloldali boldogan tesz eleget és "szolgalelkűen tapsikol" - jegyezte meg a képviselő.

A fideszes politikus arra figyelmeztetett: "ne legyen senkinek kétsége: migránsok beengedését ígérték Sorosnak cserébe egy kis támogatásért". Ők is és a brüsszeli elit tagjai is azért támadnak folyton, mert Magyarország elutasított minden javaslatot, ami bevándorlóországgá tenné az országot. Most sincs másról szó, erről megy a vita - emelte ki Kocsis Máté, hozzátéve: "csak már a szög is kibújt a zsákból".Kocsis Máté hangsúlyozta: Soros Györgytől nem áll távol, hogy beavatkozzon egy állam belügyeibe, sok országot tett már tönkre.A fideszes politikus Facebook-oldalán egy Soros Györggyel készült interjú felvételének egy részletét is megosztotta. Ebben - mint Kocsis Máté írta - Soros György "maga mondja el, hogy csak a pénz érdekli, a tetteinek a társadalmi következményei már kevésbé". Az interjúban Soros Györgytől azt kérdezik: "Ön ennyire befolyásos?". Erre válaszolva Soros György azt mondja: "Nem, azt gondolom, hogy ez egy nagy félreértés. Alapvetően azért vagyok ott, hogy pénzt keressek. Nem tudok, és nem is figyelek a tetteim társadalmi következményeire". Az interjúban Soros György azt is mondta: "versenyzőként azért kell versenyeznem, hogy győzzek".

Képünk archív fotó.