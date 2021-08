Ma kezdődik a több napon át tartó Szent István-napi fesztivál

Csütörtökön megkezdődik minden idők legnagyobb szabású, több napon át tartó Szent István-napi fesztiválja. Idén augusztus 20-án sem maradnak el a szokásos elemek: a zászlófelvonás, a katonai tisztavatás, a honvédségi légi parádé és az állami kitüntetések átadása, este pedig az ünnepi programokat „Európa legnagyobb tűzijátékával" zárják. Emellett 3,5 napon keresztül 17 rendezvényhelyszínen több száz programra várják az ünneplőket a fővárosban. Országszerte számos programot tartanak az ünnepi hosszú hétvégén.

Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep. A központi programok között már csütörtökön számos koncertre várják az ünneplőket Budapesten.

Pénteken, augusztus 20-án a programok a hagyományoknak megfelelően a Parlament előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek, ahol katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót.

Ezt követi a honvédtisztjelöltek avatása, amelyen beszédet mond Áder János köztársasági elnök és Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

Az ünnepség után a Parlament előtti Duna-szakaszon légi parádét tart a Magyar Honvédség.

Szintén a Parlamentnél 10 órától várja a látogatókat a Lajta Monitor Múzeumhajó. Az Országházban pénteken délig, szombaton 10 órától délután 4 óráig megtekinthető a Szent Korona. Péntektől - egészen augusztus végéig - ingyenesen megtekinthető a Budavári Palotában az eredeti tervek alapján helyreállított Szent István-terem.

Délelőtt 10 órakor megnyílik a Várkert Bazárnál a Magyar Ízek Utcája, ahol egyebek mellett az ország tortája és az ország cukormentes tortája verseny győztes tortáit, valamint a Szent István-napi kenyeret is meg lehet kóstolni.

A budai Várban több helyszínen számos programmal várják az ünneplőket, a többi között a Mesterségek Ünnepén. A Március 15. téren, a SportHősök című eseményen a nemzet nagy sportolóit, olimpikonjait mutatják be. Délután hagyományteremtő céllal az Andrássy úton felvonulást is rendeznek.

Augusztus 20-án átadják a Szent István-rendet, majd a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseket.

Délután a szokásokhoz híven megrendezik a Szent Jobb-körmenetet. A 20-i ünnepi programokat este „Európa legnagyobb tűzijátékával" zárják a fővárosban. Ennek megtekintésére a fogyatékossággal élők számára a Kossuth Lajos téren az Andrássy Gyula-lovasszobor és a Parlament közötti területet biztosítják. A tűzoltóautók mellett hajókkal és csónakokkal is részt vesz a tűzijáték biztosításában a katasztrófavédelem.

Szombaton és vasárnap is számos programmal, koncerttel várják az ünneplőket a fővárosba. Emellett országszerte sok településen tartanak ünnepi megemlékezéseket, szentmisét, kenyérünnepet Szent István napja alkalmából. Debrecenben idén is a hagyományos virágkarnevállal ünnepelnek. Szolnokon is lesz légi parádé, továbbá tűzijáték, harcászati bemutató és tiszai hajós, fáklyás felvonulás.