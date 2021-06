Szijjártó: fake news támadást indítottak hazánk ellen

Ma már a nemzetközi politikai vitákat a liberális mainstream a lehető legkevésbé a tények talaján vívja meg, egész egyszerűen globális fake news támadást indítottak Magyarországgal szemben - reagált a pedofil bűnelkövetőkkel kapcsolatos törvényt ért kritikákra a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Szijjártó Péter úgy fogalmazott: "mindaz, amit mondanak, hazugság, mindaz amit mondanak, semmilyen összefüggésben nincs azzal a törvénnyel, amelyet a gyermekek védelmének érdekében fogadtunk el".



A magyar gyermekek védelméről szóló törvény kimondja - tette hozzá -, hogy egyrészt meg kell védeni a gyermekeket a pedofiloktól, másrészt a szülők kizárólagos joga a gyermekek szexuális orientációval kapcsolatos nevelése.



Kijelentette: az, amit a liberális mainstream állít erről a törvényről, hogy egyes társadalmi csoportokat diszkriminálna, hazugság.



Azzal összefüggésben, hogy a német-magyar Európa-bajnoki futballmérkőzés és az uniós csúcs is részben erről szólt, azt mondta, évek óta világos: a liberális mainstream nem képes elfogadni, hogy Magyarországon a magyar emberek felhatalmazása alapján működő, a nemzeti érdeket első helyre helyező patrióta kormány van, amely "dacára annak, hogy szembemegy a liberális mainstreammel, sikeres".



Hozzátette: három egymást követő parlamenti választást nyertek, a világjárványt megelőzően Európa egyik leggyorsabb gazdasági növekedési ütemét érte el Magyarország, és a pandémiára adott válaszok tekintetében Európában "mind gazdasági, mind egészségügyi szempontból a legsikeresebbnek bizonyult".



Szijjártó Péter szerint "ezt nem képesek elviselni, minden létező törvényünkbe azonnal belekötnek", már akkor, amikor még magyar nyelven sem elérhető a jogszabály, ezzel leleplezik önmagukat, "a támadások egyértelműen politikai alapúak és egyértelműen hazugságon alapulnak".



A külgazdasági és külügyminiszer példátlan incidensnek nevezte, hogy péntekre virradóra egy órán keresztül szivárvány fényfestést vetített az Amnesty International a hágai magyar nagykövetség épületére, mint mondta, "a helyi hatóságok asszisztálása, sőt támogatása mellett".



Értékelése szerint ez teljesen szembemegy a nemzetközi joggal és a diplomáciai gyakorlattal. A fogadó országnak minden ország nagykövetségét meg kell védenie minden inzultussal szemben - hangsúlyozta -, hozzátéve, hiába kérték a holland hatóságokat, hogy előzzék meg a történteket, nem tették meg.



A gyermekvédelmi törvénnyel összefüggésben azt mondta: "kikérem magamnak hogy NGO-k, meg ki tudja, ki által finanszírozott, ki tudja, milyen szervezetek neveljék a gyerekemet a szexuális orientációjával kapcsolatban".

Hozzátette: a gyermekei szexuális orientációjával kapcsolatos nevelése az ő dolga, a szülő dolga, sőt, az ő felelőssége és kizárólagos joga. A törvény ezt rögzíti.



Szijjártó Péter szerint már sokszor előfordult, hogy Magyarország az Európai Unió szabályaival összhangban levő jogszabályt alkotott, de akkor is támadták ezért.



Kitért arra, amit "műveltek a német-magyar futballmérkőzés előtt, miközben mindenki tudja, hogy a történelemben mindig nagyon rosszul sült el, ha politikai ügyeket, ideológiai vitákat a sporttal kevertek össze".



Úgy fogalmazott: hihetetlen volt, hogy ilyen megtörténhet, a 21. században, egy labdarúgó európai mérkőzés előtt "ilyen gátlástalan és gusztustalan politikai botrányt keltettek és Európán belül, egy másik európai országból, Magyarországról érkező szurkolókat folyamatosan provokáltak, miközben zajlott az ideológiai propaganda".



A miniszter a műsorban a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzsről is beszélt. Azt mondta: az első javaslatokat már előterjesztették ezen a héten a kormánynak, és azokat a kabinet el is fogadta. A kutatásfejlesztéssel kapcsolatos beruházások értékhatárát 3 millió euróról 1 millióra csökkentették, már 10 új kutatásfejlesztési munkahely esetében lehet támogatást igényelni - sorolta a miniszter.



Hozzátette: biztosították az exportfejlesztéshez szükséges rugalmasabb jogszabályokat az Eximbank számára, így újabb, a magyar export fejlesztéséhez szükséges utak nyíltak meg, és a magyar vállalatok külföldi beruházásaihoz szükséges támogatási rendszer is létrehozták, valamint a munkavállalással kapcsolatos szabályokat is könnyítették, hogy még több munkahelyet hozhassanak létre.