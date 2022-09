Szijjártó a CNN-nek: az egyetlen megoldás a béke

A problémákra, amelyekkel Európának szembe kell néznie a háború és a szankciók miatt, az egyetlen megoldás a béke - mondta a külgazdasági és külügyminiszter szombaton az amerikai hírcsatornának, a CNN-nek adott interjújában.



Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közzétett interjúban kifejtette: a szankcióknak valakivel szemben, a szankcionáltra nézve károsabbnak kell lenniük, mint a szankcionálóra.



Szerinte sajnálatos, hogy az Európai Unió (EU) szankciós politikája ebben a tekintetben kudarcot vallott, mert azok a szankciók, amelyeket Oroszországgal szemben bevezettek, károsabbak és fájdalmasabbak Európára nézve, mint az Oroszországi Föderációra.



"Az európai gazdaság recesszió felé halad, amire már jó ideje nem volt példa, a biztonságos energiaellátás a múlté Európában, az infláció az egekben, az üzemanyag- és az élelmiszerárak szintén emelkednek, a rezsiárak is megugrottak, úgyhogy mindenképpen szükség van egy megoldásra, mert nem az európai emberek felelősek ezért a háborúért, ezért nem kényszeríthetjük ki, hogy ők fizessék meg a háború árát" - fogalmazott a tárcavezető.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: visszautasítja azt a vádat, miszerint Magyarország inkább Oroszország oldalán állna.



"Nagyon komolyan vissza kell utasítanom ezt a vádat, mert mi, magyarok, már a kezdetektől fogva elítéltük ezt a háborút, és eddig nem vétóztunk meg egyetlen szankciós csomagot sem" - jelentette ki a miniszter, hozzátéve, hogy az érvényben lévő hét szankciós csomagot egyhangú szavazással fogadta el az EU.



"Azt azonban egyértelművé tettük, hogy semmiképpen sem fogjuk az ország biztonságos energiaellátását kockára tenni" - fogalmazott, rámutatva, hogy Közép-Európában az energiaellátás kérdése földrajzi és infrastrukturális kérdés, és jelenleg fizikailag lehetetlen kielégíteni Magyarország olaj- és földgázigényét Oroszország nélkül.



Arra a kérdésre, hogy mit tenne Magyarország, hogy segítse Oroszország felelősségre vonását Ukrajna miatt, Szijjártó Péter azt válaszolta, hogy eddig mintegy másfél millió ukrán menekült érkezett az országba, és ők megkaptak minden segítséget, illetve támogatást, beleértve a munkát, valamint az oktatáshoz, az egészségügyhöz való hozzáférést.



A konkrét kérdésre kitérve úgy fogalmazott, hogy véleménye szerinte sokkal nagyobb erőfeszítést kellett volna tenni a béke helyreállítására. "Mert ha engem kérdez, hogy mi lenne a megoldás mindazon problémákra, amelyekkel most szembe kell néznünk a háború és a szankciók miatt, akkor a válasz egyetlen szó: a béke" - húzta alá.



Hangsúlyozta azt is, hogy a területi integritásnak és a szuverenitásnak kell képeznie a nemzetközi politika és a nemzetközi jog alapját. "Egyértelműen kiállunk az ukránok és az ország területi integritása és szuverenitása mellett, de a béke szükséges" - mondta.



Hozzátette, hogy ezért a magyar kormány már a háború kezdetétől fogva azonnali tűzszünetet és a béketárgyalások megkezdését sürgette. Még azt is felajánlották, hogy Magyarország legyen a béketárgyalások helyszíne.



Rámutatott, jelenleg New Yorkban van, az ENSZ Közgyűlésén, ami kiváló fóruma lehetne a tárgyalásoknak, és ezek segítségével megelőzhető lenne több százezer ember szenvedése.



Egy másik kérdésre jelezte: a magyar kormány számára minden olyan hír vagy nyilatkozat, amely a háború további eszkalációjához vezet, rossz hír.



"Ezért mondjuk azt, hogy bizony már a huszonötödik órában vagyunk, és ezért kell végre megoldanunk ezt a krízist" - fogalmazott Szijjártó Péter, kiemelve, hogy mindenkit elítélnek, aki atomháborúval fenyegetőzik, ez nem is kérdés.