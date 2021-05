Szélsőbalosok randalíroztak a munka ünnepén

Tüntetők és rendőrök összecsapásaival ért véget Berlinben a munka ünnepére szervezett demonstrációk sora.





A rendőrség vasárnap reggeli előzetes összesítése szerint az előző este történt összetűzésekben legalább harminc rendőr megsebesült. A kövekkel, palackokkal dobáló és kukákat borogató, gyújtogató tüntetők közül 240-et vettek őrizetbe.

A német fővárosban május 1-jén húsznál is több gyűlést, tüntetést rendeztek. A megmozdulásokon nagyjából harmincezren vettek részt. A nap közben tartott demonstrációkon nem volt nagyobb rendbontás, és a résztvevők a koronavírus-járvány miatti fertőzéshigiéniai szabályokat (maszkviselés, távolságtartás) is betartották.A rendőröknek az utolsó tüntetésen, a szélsőbaloldali színtér Forradalmi május 1-jei tüntetés (Revolutionäre 1. Mai-Demo) elnevezésű hagyományos megmozdulásán estek neki.A rendet nagyjából éjfélre, jóval a járvány miatt bevezetett kijárási korlátozás 22 órai kezdete után sikerült helyreállítani.A munka ünnepén tartott szélsőbaloldali demonstrációk rendszeresen összecsapásokkal érnek véget Berlinben, és gyakran más német nagyvárosokban is összetűznek rendőrök és tüntetők május elsején.A fővárosban szombat este kitört erőszak hevessége nem érte el az eddigi legsúlyosabb zavargások idején, 2009-ben és 2010-ben tapasztalt szintet - mondta a berlini rendőrség szóvivője a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaságnak.



Képünk illusztráció.