Székelyföldre érkezett III. Károly brit uralkodó

Bukaresti "félhivatalos" programja után péntek este megérkezett székelyföldi birtokára, Zalánpatakra III. Károly brit uralkodó - közölte az erdélyi Krónika hírportál szombaton.



A Krónika felidézte: a Romániába 25 éve rendszeresen visszatérő Károly számos ingatlant vásárolt Erdélyben. Jelenleg tíz háza van, amelyeket a Mihai Eminescu Trust nevű alapítványán keresztül vásárolt. Köztük van a Szeben megyei Almakeréken álló Apafi-kúria, egy ház a Brassó megyei Szászfehéregyházán, de a Székelyföldre is "hazajár", hiszen a háromszéki Zalánpatakon is vásárolt egy birtokot, amelyen újjáépített parasztházak állnak. Emellett a Máramaros megyei Brében is van négy háza. A brit uralkodó alapítványa eddig mintegy egymillió fontot fektetett be Erdélyben.



A vendéget a Székelyföldön rendszeresen fogadó Kálnoky család tagja, Kálnoky Mátyás történész a Krónikának korábban elmondta: az angol királyi udvar szabályai szerint királlyá válása után az egykori walesi herceg átadja birtokait a trónörökös hercegnek, de érdekes módon a zalánpataki birtok ezúttal kivételt képez, mert III. Károly nem mondott le fia javára székelyföldi birtokáról. Ez azt jelenti, hogy nagyon ragaszkodik hozzá, tehát vissza szeretne térni a Székelyföldre - idézte Kálnoky Mátyást a Krónika.



III. Károly személyében először jár brit uralkodó Romániában. A walesi hercegként az országban rendszeres vendégnek számító Károlynak megkoronázott királyként is első útja Romániába vezetett.



Ötnapos magánlátogatásán elsőként Klaus Iohannis államfőt kereste fel Bukarestben egy "udvariassági találkozó" erejéig. A fogadására az elnöki hivatalban összesereglett román állami vezetők, a civil társadalom képviselői és a külképviseleti vezetők előtt mondott rövid beszédében III. Károly azt mondta: otthon érzi magát Romániában és megszerette az országot, nagyra becsüli kultúráját, művészetét, történelmi örökségét, tájait és élővilága sokszínűségét.



III. Károly a fogadáson kiemelte: rokoni szálak is fűzik az országhoz: apjának unokatestvére volt Mihály király, az országból 1947-ben elűzött utolsó román uralkodó. A brit királyi családnak egyébként erdélyi magyar gyökerei is vannak: a király szépanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben, és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett.