Sikeres az összefogás a genderideológia ellen

A magyar-lengyel szervezésű, Állítsuk meg a genderegyezményt! című kezdeményezésnek is szerepe lehetett abban, hogy az Európai Bizottság egyelőre nem ratifikálja az isztambuli egyezményt - mondta a Kossuth rádió V4-es vasárnapi műsorában a varsói Ordo Iuris Institute for Legal Culture elemző intézet nemzetközi jogi igazgatója.



Karolina Pawlowska az Alapjogokért Központtal létrehozott kezdeményezést uniós szinten is nagyon erős jelzésnek nevezte, hiszen - mint mondta - 60 ezer aláíró csatlakozott hozzá, hogy tiltakozzon a genderideológia erőltetése ellen.



Sikernek tekinti azt is, hogy elkezdődhetett az európai konzervatív szervezetek mozgalmának kiépítése. Az Ordo Iuris egyetért az Alapjogokért Központtal abban, hogy a helyi együttműködést nemzetközi szintűvé kell fejleszteni - tette hozzá.

Karolina Pawlowska kifejtette: belföldön is eredményesen léptek fel az isztambuli egyezmény ellen, amelyet Lengyelország a visegrádi országok (Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország - V4) közül egyedüliként ratifikált. A kilépést az intézet kezdeményezésére 110 ezren támogatták az aláírásukkal, így azzal a varsói parlament is foglalkozott. Az igazgató reményei szerint a képviselők beleegyezhetnek abba, hogy más eszköz helyettesítse a nők elleni erőszak megelőzését célzó isztambuli egyezményt.



Az Ordo Iurisnak abban is lehetett szerepe, hogy a lengyel alkotmánybíróság kimondta a terhességmegszakítás tilalmát. Karolina Pawlowska elmondta, hogy emiatt sok támadás érte őket, gyűlölködő kijelentések is elhangzottak a baloldali civilek tüntetésein. Ezek a szervezetek - tette hozzá - máskor hangosan fellépnek a gyűlöletbeszéd ellen, de ezúttal nem tiltakoztak. Véleménye szerint úgy tűnik, az ilyen megnyilvánulások ellen csak bizonyos esetekben állnak ki.