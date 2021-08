"Orbánnak igaza volt" a migrációval kapcsolatban

Dennis Prager amerikai rádiós műsorvezető, író szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek igaza volt, amikor nem engedett be számtalan embert a Közel-Keletről.



Dennis Prager - aki a Mathias Corvinus Collegium fesztiváljára érkezett Magyarországra - a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában azt mondta: Orbán Viktor nem azért döntött így, mert gyűlöli a közel-keletieket, hanem mert amikor az emberek más kultúrát visznek be egy országba, annak hatása van az ország saját kultúrájára.



Jelenleg Magyarországon erősebb az a hit, hogy a nyugati civilizáció megmenthető, mint Németországban vagy az Egyesült Államokban - emelte ki, hozzátéve: "Amerika és Nyugat-Európa többé már nem a nyugat oszlopa, ha megmentést keresek, akkor keletre nézek".

Dennis Prager azzal kapcsolatban, hogy Magyarországot homofóbnak nevezik úgy vélekedett: nem létezik olyan konzervatív a világon, akit a baloldal ne nevezne homofóbnak vagy rasszistának. A baloldal nem érvel, hanem "neveket vagdos az emberekhez" azzal a céllal, hogy kiközösítsen és elítéljen - mondta.Véleménye szerint semmilyen szexuális felvilágosításra nem lenne szükség az általános iskolákban, mert a felnőttek feladata az, hogy megőrizzék a gyerekeket ártatlannak.Dennis Prager beszélt arról is, hogy a mostani az ötödik alkalom, hogy Magyarországon jár, és az eddigi látogatásai közül most tűntek neki a magyarok a legvidámabbnak. Az emberek barátságosak voltak, ami általában a boldogság fokmérője - fűzte hozzá.Az Egyesült Államok politikai helyzetével összefüggésben azt mondta: ha a 2022-es kongresszusi választásokon többséget szereznek a republikánusok, az kezdete lehet a dolgok visszafordításának.Dennis Prager úgy látja, hogy jelenleg az Egyesült Államok megosztottabb, mint a polgárháború idején. Van egy jobb- és egy baloldali Amerika, és nincs bennük semmi közös. Elmondása szerint néha azon is elgondolkozik, hogy jelenleg Magyarország szabadabb-e, mint az Egyesült Államok.