Nem lesz elérhető a Facebook a Huawei okostelefonjain

A Huawei okostelefonjain többé nem lesznek elérhetők a Facebook alkalmazásai. Sem a Facebook, sem a Messenger, sem az Instagram, és a WhatsApp sem - közölte a Reuters.

Azok a Facebook-felhasználók, akik már rendelkeznek Huawei készülékkel tudni fogják használni az alkalmazásokat, de az új okostelefonokon többé nem lesznek elérhetők a Facebook Inc előtelepített appjei.

A hírügynökség szerint ez egy újabb csapást jelent a kínai vállalatnak, amely megpróbált elevickélni az amerikai tilalmak ellenére, és megtartani üzletét az alkatrészek és szoftvergyártás világában, annak ellenére, hogy a wifihozzáféréstől kezdve, az SD-támogatáson át egészen a processzorig elvesztettek mindent. Még az operációs rendszert is.

A jelenlegi licenccel átmenetileg még küld frissítést a Google, azonban minden készülék, ami már kikerült a gyárból, nem kap frissítést, de böngészőből ezek továbbra is elérhetők lesznek.

Az okostelefon-gyártó cégek gyakran kötnek megállapodást népszerű alkalmazások előtelepítéséről, ahogy ez eddig a Facebookkal is volt, és a Twitterrel és a Bookinggal van még hasonló megállapodás, ezek is elérhetők a Huawei okostelefonjain. A Twitter Inc és a Booking egyelőre nem fűzött észrevételt a jelenlegi helyzethez.

A Huawei ügynökségén keresztül pénteken arról tájékoztatták a hirado.hu-t, hogy a Facebook alkalmazás változatlanul letölthető és használható lesz minden megvásárolt, valamint kereskedelmi forgalomban lévő Huawei okostelefonon. A Facebook kizárólag az alkalmazás előtelepítését nem engedélyezi majd, de ezt a felhasználók maguk is megtehetik a készülékeiken - közölték.

Azt is írták: a kereskedelmi forgalomban lévő összes Huawei okostelefonra változatlanul megérkeznek majd a Google frissítései, szintén beleértve a már megvásárolt készülékeket is.

Hozzátették: a Huawei továbbra is rendelkezik SD kártya és WiFi jogosultsággal.