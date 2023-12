Megvétózhatjuk Bulgária schengeni tagságát

Magyarország világossá tette Bulgária számára, hogy megvétózza az ország schengeni tagságát, ha huzamosabb ideig fenntartja a földgáz szállítására vonatkozó büntetővámot - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban.



Szijjártó Péter a bolgár lépést "botrányosnak és ellenségesnek" nevezte, mert az veszélyezteti az Észak-Macedóniának, Szerbiának és Magyarországnak szánt földgáz átszállítását.



A jelenlegi geopolitikai és biztonsági körülmények következtében a Magyarország földgázellátásához szükséges gázmennyiség döntő része ezen a vezetéken érkezik, és "az európai jogszabályokkal teljesen ellentétes" bolgár döntés "annak a veszélyét hozta magával, hogy leáll a földgázszállítás többek között Magyarországra is" - mutatott rá a miniszter.



Szijjártó Péter jelezte, hogy Bulgária schengeni tagságáról a jövő héten születik döntés, "ezért most hirtelen nagyon elkezdtek igyekezni, hogy eltöröljék ezt a törvényt".



"Ha eltörlik, akkor mi is vissza fogjuk vonni a vétóról szóló döntésünket" - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.