Koronavírusos lett II. Erzsébet brit királynő

Pozitív lett a brit uralkodó vasárnap elvégzett koronavírustesztje - jelentette be a Buckingham-palota.



A brit királyi család első számú londoni hivatalának tájékoztatása szerint a 96. életévében járó II. Erzsébet királynőnek - aki 70 éve ül az Egyesült Királyság trónján - enyhe, náthaszerű tünetei vannak, és a következő egy hétben könnyített munkarendben látja el hivatali teendőit windsori rezidenciáján.



A múlt héten a királynő elsőszülött fia, Károly trónörökös és Károly felesége, Kamilla cornwalli hercegnő koronavírus-szűrési lelete is pozitív lett.



A 73 esztendős Károly herceg szervezetében másodszor mutatták ki a koronavírus jelenlétét. Először a nagy-britanniai koronavírus-járvány első hullámának kezdetén, 2020. március 25-én jelentette be a Clarence House, Károly londoni hivatala, hogy a walesi herceg megfertőződött. A trónörökös akkor enyhe tünetekkel túljutott a fertőzésen.



Károly néhány nappal azelőtt, hogy koronavírus-tesztje ismét pozitív lett, látogatást tett édesanyjánál a windsori kastélyban.



II. Erzsébet királynő tavaly januárban megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát. A Buckingham-palota azóta nem tett közzé hivatalos tájékoztatást arról, hogy az uralkodónak a további vakcinaadagokat is beadták-e, de udvari forrásokból származó egybehangzó értesülések szerint a királynő mindhárom oltási dózist megkapta.



II. Erzsébet királynő egészségi állapotát különös figyelem övezi azóta, hogy az uralkodó az elmúlt hónapokban több jelentős hivatali programját lemondta: ősszel nem utazott el például Észak-Írországba - jóllehet ezt a hónapokon át előkészített látogatást kiemelt várakozás előzte meg -, és nem volt jelen a skóciai Glasgow-ban novemberben rendezett ENSZ-klímacsúcs nyitófogadásán sem, pedig a rendezvénynek ő volt a hivatalos vendéglátója.



Rendkívüli feltűnést keltett, amikor október második felében az udvar részletek ismertetése nélkül bejelentette, hogy a királynő egy éjszakát kórházban töltött "bizonyos előzetes jellegű vizsgálatok elvégzése céljából".



E kivizsgálás okáról és eredményéről azóta sem került nyilvánosságra hivatalos tájékoztatás.



Ez összhangban van azzal a hagyományos gyakorlattal, amelynek alapján az udvar a szükséges minimumon túl soha nem közöl részleteket a királyi család magas rangú tagjainak egészségi problémáiról.



A titoktartás szigorára jellemző, hogy II. Erzsébet királynő néhai édesanyjáról, a 102 esztendős korában 2002-ben elhunyt Erzsébet anyakirálynőről csak halála után hét évvel, 2009-ben derült ki hivatalosan, hogy 43 évvel korábban, 1966-ban vastagbélrák miatt műtéten és kezelésen esett át.



A brit uralkodó április 21-én tölti be 96. életévét, és február 6-án volt hetven éve, hogy az Egyesült Királyság trónjára lépett.



Ebből az alkalomból az udvar platinajubileumi évnek nyilvánította 2022-t, és az év során számos nagyszabású rendezvénnyel ünneplik az évezredes angol-brit monarchia történetében példátlan évfordulót.



II. Erzsébet királynő uralkodásának történetében ez az első olyan jeles évforduló, amelyen már nem vehet részt az uralkodó férje, Fülöp edinburghi herceg, aki tavaly áprilisban, századik születésnapja előtt két hónappal elhunyt.