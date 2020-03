Hatalmas károkat okoz a vírus a világgazdaságban

Londoni makrogazdasági elemzők legújabb helyzetértékelései szerint a koronavírus-járvány gazdasági hatásaiból eredő idei globális növekedési veszteség elérheti a 850 milliárd dollárt, különös tekintettel arra, hogy több nagy gazdasági erőcentrumban egész éves visszaesés várható. Egyes londoni elemzői várakozások szerint ugyanakkor a magyar gazdaság éves recesszió nélkül átvészelheti a járványos időszakot.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő Londonban bemutatott friss negyedéves globális előrejelzésében közölte: új alapeseti várakozása az, hogy a világgazdasági szintű hazai össztermék (GDP) 2020 egészében mindössze 1,3 százalékkal növekszik.

A Fitch eddigi prognózisában 2,5 százalékos idei globális GDP-bővülés szerepelt.A hitelminősítő azzal számol, hogy a kínai gazdaság teljesítménye 5 százalékkal zuhan az idei első negyedévben a tavalyi utolsó három hónaphoz mérve, és 2020 egészében is csak 3,7 százalékkal emelkedik.A cég hangsúlyozza, hogy az általa várt első negyedéves visszaesés példátlan lenne a kínai gazdaságtörténetben.A Fitch Ratings londoni elemzői 2021-re azonban 7,2 százalékos növekedést várnak a kínai gazdaságban.A ház felülvizsgált várakozása szerint az euróövezet hazai összterméke az idén 0,4 százalékkal csökken az eddigi előrejelzésben szereplő 1,1 százalékos növekedés helyett.A Fitch tanulmánya szerint az euróövezeti gazdaságot egyszerre érte kínálati oldali sokk a kínai beszállítói hálózatban keletkezett fennakadások miatt, valamint súlyos hazai keresleti sokk a járvány terjedésének megfékezését célzó korlátozások miatt.A hitelminősítő az euróövezeten belül Németországban 0,3 százalékos, Olaszországban 2 százalékos, Spanyolországban 0,8 százalékos GDP-visszaesést vár 2020 egészére.A cég várakozása szerint a japán hazai össztermék 1,4 százalékkal csökken az idén, az amerikai gazdaság pedig alig 1 százalékkal növekszik.A Fitch közölte: számításai szerint mindez azt jelenti, hogy a globális GDP-érték az idén 850 milliárd dollárral lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a korábbi prognózis alapján a világgazdaság 2020-ban elért volna.A Fitch Ratings londoni elemzőinek számításai szerint ebben a környezetben a globális alaptípusnak tekintett Brent olajfajta idei egész éves átlagára alig valamivel 40 dollár felett lesz a cég által eddig várt 62,50 dolláros hordónként átlagárfolyam helyett.A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni elemzőrészlegének feltörekvő piacokkal foglalkozó közgazdászai az orosz gazdaságra végeztek el szimulációs stresszteszteket különböző olajár-forgatókönyvek esetére.A ház szombaton ismertetett tanulmányában szintén 40 dolláros idei átlagos Brent-árfolyamot valószínűsített új alapeseti előrejelzésként.A Morgan Stanley elemzői közölték: ebben az esetben 0,8 százalékos GDP-növekedést várnak 2020 egészére az orosz gazdaságban, 1 százalékos GDP-arányos folyómérleg-többlettel és "kezelhető", 0,6 százalékos államháztartási hiánnyal.A cég modellszámításai szerint azonban 30 dolláros idei átlagos olajár esetén az orosz hazai össztermék 0,1 százalékkal csökkenne, az államháztartási hiány 1,5 százalék lenne és a folyómérleg éves egyenlege mindössze 0,1 százalékos többletet mutatna.A legkedvezőtlenebb forgatókönyvben szereplő 20 dolláros Brent-árfolyamátlag esetén a Morgan Stanley londoni elemzői szerint 1,4 százalékos visszaesés lenne az idén az orosz gazdaságban, a hazai össztermék 2,7 százalékát elérő államháztartási hiánnyal, és a folyómérleg-egyenleg is 1,2 százalékos mínuszban lenne.A legborúlátóbb elemzőházak között van a Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport kutatási részlege (BofA Global Research), amelynek Londonban ismertetett friss előrejelzése gyakorlatilag zéró növekedést valószínűsít a világgazdaságban 2020 egészére.A ház alapeseti forgatókönyve az amerikai gazdaságban 0,8 százalékos, az euróövezetben 1,7 százalékos, a fejlett piaci térség egészében átlagosan 1,3 százalékos GDP-visszaeséssel, Kínában alig 1,5 százalékos egész éves növekedéssel számol az idén.A BofA Global Research elemzői szerint a kínai hazai össztermék az idei első negyedévben - a negyedéves ütemet éves szintre kivetítő számítási módszerrel - 34 százalékkal zuhan a drasztikus korlátozó intézkedések miatt.Ebben a környezetben a cég a világgazdaság egészében mindössze 0,3 százalékos növekedést vár 2020-ra.A közép- és kelet-európai EU-térségre kidolgozott új prognózisában a ház azt valószínűsíti, hogy a régióban a magyar gazdaság felülteljesítő lesz: a BofA Global Research elemzői Magyarországon 0,8 százalékos GDP-növekedést várnak 2020 egészére.Lengyelországban a cég 0,5 százalékos növekedést, Csehországban ugyanakkor 0,5 százalékos, Romániában 0,3 százalékos visszaesést valószínűsít az idei évre.A ház szerint annak figyelembevételével, hogy a nemzetgazdasági szintű bruttó hozzáadottérték-tartalmat előállító szektorok mennyire sebezhetők a járványhatásoktól, a magyar gazdaságszerkezet ellenállóbbnak tűnik a térség többi gazdaságánál.Ennek egyik magyarázata a magyar gyógyszeripar jelentősebb súlya a bruttó hozzáadottérték-tartalom előállításában, e szektor termékei iránt ugyanis nyilvánvalóan növekszik a kereslet. A cseh gazdaságnak ugyanakkor a hozzáadottérték-tartalom mércéjén sokkal nagyobb a kitettsége a feldolgozóiparral szemben, amely megszenvedi a beszállítói hálózatok fennakadásait - hangsúlyozzák a BofA Global Research elemzői.