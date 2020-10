Elhunyt a legendás színész, Sean Connery

Életének 91. esztendejében elhunyt Sir Sean Connery Oscar-díjas skót színész.



A halálhírt családja jelentette be szombaton. A tájékoztatás szerint Conneryt bahamai otthonában, álmában érte a halál. A család részletek nélkül csak annyit közölt, hogy a színész egy ideje betegeskedett.



Sir Sean, akit II. Erzsébet királynő 2000-ben emelt a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra, Őfelsége leghíresebb titkos ügynöke, James Bond első filmbeli megtestesítőjeként tett szert világhírnévre.

Connery hét Bond-filmben alakította a valóságban is létező brit külső hírszerzés, az MI6 007-es ügynökét, először 1962-ben.Oscar-díját 1988-ban vehette át az Aki legyőzte Al Caponét című filmben nyújtott alakításáért.Sean Connery augusztus 25-én ünnepelte 90. születésnapját.A skót származására rendkívül büszke Connery Edinburghban, Skócia fővárosában született 1930-ban szegény munkáscsaládban.Színészi pályafutásának kezdete előtt több szakmában kipróbálta magát: volt koporsófényező, tengerész, rendszeresen állt modellt a művészeti akadémia növendékeinek, majd Londonba utazott és 1950-ben harmadik helyezést ért el a Mr. Universe testépítő versenyen.A filmstúdiók eleinte középszerű filmekben adtak neki lehetőséget. Első komolyabb szerepét Lana Turner oldalán kapta 1958-ban a Máshol, máskor című filmben, de a világhírt a dr. No című első James Bond-filmben nyújtott főszereplői alakítása hozta el számára.A Gyémántok az örökkévalóságnak című Bond-epizód után ugyan átadta a 007-es ügynök szerepét Roger Moore-nak, de James Bond utána következő megtestesítői sem tudták őt feledtetni.Tizenkét év szünet után, 1983-ban vállalt ismét egy Bond-filmet, amelynek címe - Soha ne mondd, hogy soha - a szóbeszéd szerint egy korábbi ígéretére utalt, ugyanis amikor 1971-ben elbúcsúzott a karaktertől, kijelentette, hogy többé nem vállal Bond-filmet.Sean Connerynek semmiféle színészi képesítése nem volt - csak kiváló színészi adottságai, így sem a nézők, sem a kritikusok nem tudták beskatulyázni.Felejthetetlen alakítást nyújtott például Sidney Lumet A domb című filmjének Roberts őrmestereként is. Legalább ilyen emlékezetes volt A jégsziget foglyai (1969) önfeláldozó Amundsenjének szerepében, és hiteles tudott lenni Hitchcock mozijában, a Marnie-ban (1964) is.Ahogy idősödött, egyre összetettebb figurák szerepeit bízták rá. Mély átéléssel és bölcsességgel jelenítette meg A rózsa neve (1986) nyomozó szerzetesét - ezért az alakításért BAFTA-díjat kapott -, vagy a Medicine Man (1992) Afrikában küzdő orvosát.Központi figurája volt olyan akciófilmeknek is, mint a Szikla (1996) vagy a Vadászat a Vörös Októberre (1990). Az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag (1989) című kalandfilmben ő alakította a kalandor régész édesapját.Connery 1998-ban elnyerte a BAFTA legrangosabb díját, a British Academy Fellowshipet.Utolsó filmje a 2003-ban, Alan Moore képregényéből készült A szövetség című alkotás volt.Ezután visszavonult és több filmszerepet nem vállalt, bár 2012-ben a Sir Billi című animációs filmhez kölcsönözte a hangját, mivel a film főszereplőjét róla mintázták.Conneryt már 1997-ben felterjesztették a lovagi címre, de akkor kihúzták a nevét a listáról, mert nyíltan támogatta a skót függetlenségi mozgalmat.A közvélemény nyomására azonban a brit kormány végül meghátrált, sőt Connerynek megadatott az is, hogy a magas kitüntetést Edinburghban, hagyományos skót népviseletben vehette át.Sir Sean Connery második feleségével, Micheline Roquebrune-nel élt.Első házasságából született Jason nevű fia a filmszakmában dolgozik, csakúgy, mint unokája, a 23 éves Dashiell Quinn Connery.