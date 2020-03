Csökkent a fertőzés terjedésének üteme Németországban

Németországban átlépte az 50 ezres határt az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma. A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint szombat délelőtt 50 871 fertőzöttet tartottak nyilván, ami 3593 esettel - 7,5 százalékkal - több az egy nappal korábbi 47 278-nál. A vírus okozta betegségben elhunytak száma 281-ről 351-re emelkedett.



A regisztrált fertőzöttek számának növekedési üteme így jelentősen süllyedt az utóbbi napok 10 százalék feletti átlagához képest, amiben szerepe lehet a március közepe óta bevezetett járványlassító intézkedéseknek.

Szakértők szerint a korlátozások hatása nagyjából tíznapos időeltolódással mutatkozik meg az adatokban. Átlagosan ennyi ideig tart, mire egy fertőzött észleli a tüneteket, konzultál háziorvosával, felkeres egy tesztközpontot, a laboratórium elemzi a mintát, és végül az eredmény a hivatalos adattovábbítási úton bekerül az országos helyzetet összefoglaló statisztikákba.A kormány a regisztrált fertőzöttek számának duplázódási idejét tartja a legfontosabb mutatónak, és az egészségügyi rendszer túlterhelődésének megakadályozását tartja a legfontosabb célnak. A járvány első szakaszában, február végén, március elején még kétnaponta duplázódott a bizonyítottan fertőzöttek száma. Ez az utóbbi időszakban négy-öt napra emelkedett."Ha sikerül annyira lelassítani a járványt, hogy tíz, tizenkettő vagy még több nap alatt menjen végbe a duplázódás, akkor tudjuk majd, hogy jó úton járunk" - mondta Helge Braun kancelláriaminiszter egy szombati lapinterjúban.Az biztos, hogy az emberek közötti közvetlen fizikai kapcsolatok korlátozására bevezetett intézkedéseket április 20-ig fenn kell tartani, a leginkább veszélyeztetett csoportoknak, az időseknek és krónikus betegségben szenvedőknek pedig még hosszabb elzártságra kell berendezkedniük. Azt viszont már húsvét után lehet majd látni, hogy milyen módszereket kell alkalmazni a következő szakaszban - mondta a miniszter a Der Tagesspiegel című lapban közölt interjúban.Kifejtette, hogy a dél-koreaihoz hasonló megoldásokra lehet szükség. A távol-keleti országban a vírus terjedésének feltartóztatására korlátozzák az egymás közötti kapcsolatokat, igen széles körben végeznek koronavírus-teszteket, és egy digitális személykövetési rendszer révén (digital tracking) szinte teljesen automatikusan meg lehet tudni, ha kapcsolatba került valaki egy fertőzöttel. Ezekkel a módszerekkel Dél-Koreában sikerült 80 napra emelni a duplázódási időt - mutatott rá Helge Braun.Hangsúlyozta, hogy a digitális megoldásokat össze kell egyeztetni a szigorú adatvédelmi előírásokkal. Németországban egészen biztosan nem lehet olyan kapcsolatkövetési okostelefon-alkalmazást használni, mint Kínában. Ugyanakkor az is lényeges körülmény, hogy "már most olyan helyzetben vagyunk, amelyben szabadságjogaink, vagyis a szabad mozgáshoz fűződő jogunk nagyon-nagyon erősen korlátozott" - mondta a kancellár, Angela Merkel legfőbb bizalmasaiként számon tartott 47 éves kereszténydemokrata (CDU) politikus, aki végzettségét tekintve orvos, és 2001-től 2009-ig a giesseni egyetemi klinika aneszteziológiai és intenzív terápiás intézetének tudományos munkatársaként dolgozott.Angela Merkel szombaton megjelent szokásos heti podcastjában kiemelte: "mindenki részese a vírus elleni harcunknak, és mindenki életet menthet, aki betartja a szabályokat".Senki nem tudja megmondani, meddig tart még a mostani, "nehéz időszak", ezért most mindenkinek türelmesnek kell lennie. Az igazolt fertőzések napi számának alakulása "sajnos még nem biztosít alapot a szabályok lazítására" - tette hozzá a német kormányfő.Kifejtette: jelenleg nagyjából öt és fél nap alatt emelkedik a kétszeresére a regisztrált fertőzések száma, ami ugyan "már előrelépés ahhoz képest, hogy kezdetben két nap kellett a duplázódáshoz", de még nem elég. A duplázódási időnek "a tíz nap felé kell közelítenie, hogy ne terhelődjön túl egészségügyi rendszerünk" - mondta a német kormányfő az Angela Merkel - a kancellár közvetlenül című sorozatban, amely ezúttal csak audio változatban jelent meg, mert a politikus házi karanténban van.Mint mondta, nagyon jól tudja, mennyire nehéz helyzetet teremt az egymás közötti közvetlen fizikai kapcsolatok korlátozása és az elzártság. Mégis csaknem mindenki teljes mértékben átalakította az életét, és az emberek túlnyomó többsége tudatosan mellőzi a nem nélkülözhetetlen kapcsolatokat. Ezért köszönet jár mindenkinek.Az emberek elfogadták az új szabályokat, "mert tudják, hogy mi forog kockán, tudják, hogy csak közösen vezethetjük át országunkat ezen a megpróbáltatáson", amelynek súlyosságát "elképzelni sem tudta senki".Németország csak akkor küzdheti át magát ezen a válságos időszakon, ha mindenki számára világos a közös cél."A cél a vírus lassítása" - mondta Angela Merkel, hozzátéve, hogy a járvány jelenlegi szakaszában nem lehet teljes mértékben kiküszöbölni a fertőzéseket, de lehet és kell is csökkenteni a napi új fertőzések számát.Angela Merkel február 22-én, vasárnap vonult házi karanténba, miután kiderült, hogy kimutatták az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) egy orvosnál, akitől két nappal korábban védőoltást kapott tüdőgyulladást okozó pneumococcus baktérium ellen. Hivatali feladatait otthonából látja el. Első két koronavírus-tesztje negatív, a következő tesztet a jövő hét elején végzik el.A járványtól szintén súlyosan érintett Svájcban az elmúlt 24 órában 1052-vel összesen 13 213-ra nőtt a koronavírus-fertőzöttek, és 38-cal 235-re a betegség halálos áldozatainak száma - közölte szombaton a szövetségi egészségügyi hivatal.



Képünk illusztráció.