Amerikai riporter: az USA nem szabadabb Magyarországnál

Az Egyesült Államok nagyszerű ország, de hazudik, aki azt mondja, hogy szabadabb Magyarországnál - mondta Tucker Carlson, a Fox News amerikai konzervatív televízió műsorvezetője szombaton Esztergomban.



A Mathias Corvinus Collegium közélet-kulturális fesztiválján (MCC Feszt) tartott előadásában a befolyásos amerikai közéleti kommentátor hangsúlyozta: az Egyesült Államokban fizikai fenyegetés és cenzúra vár azokra, akik hangosan bírálják a politikai fősodor irányvonalát.



Carlson kifogásolta, hogy akadnak, akik kioktatják Magyarországot, ahol szabad és tisztességes választások vannak, és a médiaegyensúly sokkal egészségesebb, mint az Egyesült Államokban.



Aláhúzta: a szabadság apadásának jelei - a humor betiltása és a nyelv ellenőrzése - az Egyesült Államokban is megfigyelhetők.



Először kontrollálják a nyelvet, hogy kontrollálhassák a gondolatokat: bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, így ellehetetlenítik, hogy az emberek gondolkodjanak róluk - mutatott rá.



Emellett viccelni sem lehet bizonyos dolgokkal, mert a humor rálátást jelent. Valamit akkor találhatsz viccesnek, ha felülemelkedsz a helyzeten, távolról vetsz rá egy pillantást, és a maga teljességében látod azt. Ezt a perspektívát megtagadják tőled - folytatta.



Ez így van, mindig is így volt, és így is lesz - hazudják. Annak érdekében, hogy meggyőzzenek erről, nem hagyják, hogy utalj a múltadra, elvárják, hogy szégyelld, amit az őseid tettek, hogy gyűlöld az országod történelmét, hogy ne használj régi szavakat, mert azok régi gondolatokat írnak le, és hogy ne emelkedj a jelenlegi helyzet fölé - magyarázta Carlson.



Ez nem liberalizmus, hanem a liberalizmus ellentéte - mutatott rá a műsorvezető. Egy totalitáriánus gondolat, amely szerint mindenki ugyanúgy viselkedik, ugyanazt vallja, és mindenki engedelmeskedik - fűzte hozzá.



"Úgy gondolom, hogy a magyaroknak fogalmuk sincs arról, mennyire provokatív az országuk a világ többé része számára" - mondta Carlson.



A műsorvezető szerint Magyarország példa mások számára "csendes, boldog egyszerűsége" miatt, olyan dolgok miatt, mint a tisztaság, a rend, a társadalom nyitottsága, a bűnözés hiánya és a határ ellenőrzése.



A Magyarország nyújtotta leckéknek semmi közük a kormányzati rendszerhez, egyes vezetőkhöz vagy a választások eredményeihez, a leckék ennél sokkal mélyebbek - hangsúlyozta.



Carlson szerint a legfontosabb, hogy a vezetők törődjenek az országukkal és a rájuk bízott emberekkel.



Kiemelte: az emberek univerzális és alapvető vágya, hogy háborítatlanul élhessenek. Szeretnék követni hagyományaikat, amelyeket szüleiktől örököltek, és amelyeket tovább akarnak adni gyermekeiknek, anélkül, hogy kioktatnák vagy bántanák őket. Szeretnének olyan környezetben élni, amely felemeli, nem pedig lealacsonyítja őket - mutatott rá.



A műsorvezető szerint a kormány, amely ennek megteremtésére törekszik, büszke lehet magára, az ilyen országban élők pedig hálásak lehetnek, és nem szabad hagyniuk, hogy akik a világ többi részét rosszul vezették, mást mondjanak nekik.