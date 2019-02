Újabb felkészülési mérkőzést nyert meg a PMFC

A Vas László vezette piros-feketék eddigi legerősebb ellenfelüket legyőzve továbbra is hibátlanok a felkészülés során. Szerdán a horvát másodosztályú NK BSK Bijelo Brdo gárdájával csapott össze hatodik téli felkészülési mérkőzésének alkalmával a PMFC.

A több helyzetet is kidolgozó pécsiek a találkozó 40. percében kerültek előnybe, miután a vendégek kapusa egy ártalmatlannak tűnő hazaadást követően elvesztette a labdát, az érkező Kálmán Szilárd pedig élt a ziccer lehetőséggel, 1-0.

A mecsekaljaiak a fordulást követően tovább tudták növelni előnyüket. Az 53. minutumban egy labdaszerzést követően Geiger Norbert tört lendületesen kapura, majd a védők gyűrűjéből kibújva a háló bal felébe helyezte a játékszert, 2-0. Nem sokkal később, 66. percben pedig Koller Krisztián értékesítette magabiztosan a játékvezető által jogosan megítélt büntetőrúgást, 3-0.

A jó erőt képviselő horvát gárda a mérkőzés végén közelebb tudott zárkózni, a 73. percben a kék-sárgák közül Popovic szépített, végül a 83. minutumban Ilic talált be a hazai hálóba, kialakítva a 3-2-es végeredményt.

Vas László tanítványaira a hétvégén újabb edzőmeccs vár, február 16-án, szombaton 10:30-kor a Baranya megyei I. osztály listavezetőjét, a Pécsváradi Spartacus SE-t látják vendégül.

Felkészülési mérkőzés

Pécs, Stadion utcai edzőpálya, 50 néző. Vezette: Zierkelbach.



PMFC - NK BSK Bijelo Brdo 3-2 (1-0)

Gsz.: Kálmán (40.), Geiger (53.), Koller (66. - büntetőből), ill. Popovic (73.), Ilic (82.)

PMFC: Kovács - Valkovszki, Romic, Erdős, Hanol - Kónya, Koller, Oliveira, Kálmán - Juhász L., Geiger. Cserék: Somogyi, Fujsz, Futó, Varga, Péter, Kondor, Kesztyűs. Vezetőedző: Vas László.

- Ezúttal egy komolyabb edzőpartnerrel találkoztunk, akik ellen a csapat hozzáállásban és játékban is próbált minden tőle telhetőt megtenni. A mérkőzés több eleme is tetszett, de akadnak javításra szoruló dolgok. Mindenesetre a fiúk mentalitásával és magával a végeredménnyel is maximálisan elégedett vagyok - mondta a találkozót követően Vas László, a PMFC vezetőedzője.