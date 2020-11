Tünetmentes Marco Rossi, a válogatott kapitánya

A jövő évi Európa-bajnokságra kijutott magyar labdarúgó-válogatott koronavírusos megbetegedéssel küzdő szövetségi kapitánya, Marco Rossi többek között arról számolt be, hogy mostanra tünetmentessé vált.



"Sokkal jobban vagyok, szombat reggelre minden tünetem elmúlt" - mondta az online sajtótájékoztatóján az olasz szakember, aki elárulta, otthonában a szintén megfertőződött feleségével együtt nézte csütörtökön az Izland ellen 2-1-re megnyert pótselejtezőt.



Az 56 éves tréner a soron következő, vasárnapi találkozóról kifejtette, sokkal könnyebb dolga lesz a játékosait motiválni a sikeres Eb-kvalifikáció után, mint szerb kollégájának, akinek csapata csütörtökön 11-esekkel elbukott az utolsó akadályban Skócia ellen.



"Fontos kiemelni, váratlan a jó szereplésünk a Nemzetek Ligájában, mert mindhárom riválisunk kerete erősebb. A szerb együttest nagyon jó játékosok alkotják, de ha sikerül csapatként fellépnünk, akkor felvehetjük a versenyt velük" - jelentette ki Rossi, aki a csapatmunkát, a taktikai utasítások betartását és a nehéz helyzetekben való helytállást jelölte meg kulcsfontosságúnak ahhoz, hogy a nemzeti együttesnek jó esélye legyen a győzelemre a vasárnapi találkozón is.



Rossi, akinek elődei közül többek között Egervári Sándor és Bernd Storck is gratulált, arról is beszélt, hogy a már több mint kétéves tevékenységéről az átfogó értékelést meghagyja másoknak, de kiemelte: az mindenképpen látványos, hogy hány pontot gyűjt a gárda és milyen erősségű csoportokban. Szerinte a világbajnoki ezüstérmes horvátok, az Európa-bajnoki elődöntős walesiek, továbbá az izlandiak, a törökök és a szerbek legyőzése nagy fegyvertény, mert mind az öt válogatott magasabban jegyzett, mint a magyar.



Azt is megemlítette, hogy lezajlott egy generációváltás, a 2018-ban kihirdetett első és a mostani keret összetételében kétharmados az eltérés. Hozzátette a mentális felkészültségben sokat lépett előre a válogatott, mert most már nyomás alatt is képes támadásba lendülni.



Az Izland elleni sikert követően elsősorban megköszönte a játékosok munkáját és hozzáállását. A találkozóval kapcsolatban pedig elárulta, helyettesével, Cosimo Inguscióval szakaszos volt a kapcsolata a meccs közben, míg Gera Zoltánnal állandó. Megjegyezte, a 88. perces egyenlítést követően elsősorban a hosszabbításra készültek, ennek fényében megbeszélték a hatodik cserét, amelyre végül nem került sor, mert Szoboszlai Dominik gólja a 92. percben eldöntötte az összecsapást.



Kalmár Zsolt úgy vélte, ilyen siker után nem lesz nehéz felpörögni a szerbek elleni mérkőzésre, már csak azért sem, mert akár még a csoport első helye is elérhető lehet, így mindenképpen a győzelem a cél.



"Mindenki egy hajóban evez, nagyszerű közösséget alkotunk" - adta meg a siker kulcsát a DAC középpályása, aki megjegyezte, csütörtökön először játszott együtt Szoboszlaival, akivel ha összeszoknak, még jobb játékot is képesek lesznek nyújtani.



A magyar válogatott vasárnap 20.45-től a Puskás Arénában találkozik a szerb csapattal a Nemzetek Ligája másodosztályának megfelelő B divízióban. Az ötödik fordulós mérkőzést a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezik.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint: Gulácsi - Botka, Orbán, Lang - Nego, Kalmár, Sigér, Szoboszlai, Lovrencsics - Nikolics, Sallai.