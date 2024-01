Sztáredzők korábbi segítőjét nevezték ki a PMFC új sportigazgatójának

- Örömmel jelentjük be, hogy klubunk sikeresen megállapodott az ősszel tanácsadóként segédkező Jámbor Lászlóval, aki ezentúl sportigazgató lesz a PMFC-nél. Természetesen továbbra is a legmagasabb szinten számítunk Tóth Attila szolgálataira is, aki tavaszig biztosan marad kötelékünkben, ő játékosmegfigyelői munkakörben tevékenykedik, közölte a klub.

Jámbor László, a PMFC újdonsült sportigazgatója több mint három évtizede dolgozik a labdarúgásban, teljesítménynövelésért felelős szakemberként és erőnléti edzőként.

Legnagyobb sikereként az Ajax futballcsapatával a bajnoki címek mellett BL-t, UEFA-kupát, világkupát és európai szuperkupát nyert. Hollandián kívül aktívan tevékenykedett Szaúd-Arábiában, Monacóban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Törökországban, Üzbegisztánban, valamint Grúziában.

A szakember volt az MLSZ sportágfejlesztési igazgatója is, valamint a válogatottnál asszisztensedző. Jámbor László korábban a világ számos elismert edzőjével dolgozott együtt, többek között Leo Beenhakkerrel, Louis Van Gaallal, Morten Olsennel vagy Ronald Koemannal, továbbá olyan kiváló trénerek munkáját is segítette, mint Bölöni László, Erwin Koeman és Sota Arveladze.