Sajnos nem jött össze a győzelem Montenegró ellen

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 0-0-s döntetlent játszott Montenegró vendégeként Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.



Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a pontosztozkodással - jobb gólkülönbségének köszönhetően - megőrizte második helyét a csoportban Montenegró előtt, amely eggyel több mérkőzést játszott.



A nemzeti együttes négy találkozó után is nyeretlen Montenegróval szemben, viszont idegenben a harmadik meccsen először nem kapott ki.



A magyarok kedden a két mérkőzés után egyetlen ponttal negyedik helyen álló litván csapatot fogadják.

Eb-selejtező, G csoport, 3. forduló:



Montenegró-Magyarország 0-0

Podgorica, Városi Stadion, 8000 néző, v.: Jesús Gil Manzano (spanyol)



Sárga lap: Vesovic (15.), Vujacic (34.), Raickovic (63.), Savic (94.), illetve Sallai (50.), Csoboth (70.)

Montenegró: Mijatovic - Vujacic, Savic, Tomasevic - Vesovic (M. Vukcevic, 72.), Scekic (Raickovic, 60.), Savicevic (Loncar, 82.), Jankovic, A. Vukcevic - Krstovic (Osmajic, 72.), Jovetic (Haksabanovic, 82.)

Magyarország: Dibusz - Lang, Orbán, Szalai - Bolla (Botka, 88.), Nagy Á., Styles (Kalmár, 72.), Kerkez - Sallai (Csoboth, 59.), Szoboszlai - Ádám (Varga B., 59.)



A hazai szurkolók élőképpel és "a hegyeink nem tűrik a szabályokat" felirattal fogadták a kedvenceiket, míg a semleges szektorokba jegyet vásárló magyar drukkereket kisebb csoportokban felkísérték az eredetileg 500 fős vendégszektorba, amelyben így csaknem dupla annyian foglaltak helyet.



A magyarok kifejezetten indiszponáltan kezdték a találkozót, amit a sok eladott labda jelzett, éppen egy ilyen után Jankovic jobbról veszélyesen ívelt középre, a 70. válogatottságát és 28. születésnapját ünneplő Nagy Ádám pedig majdnem saját kapujába fejelte a labdát, amely a keresztlécre pattant. Bár 12 perc után Szalai fejesével Marco Rossi szövetségi kapitány együttese is veszélyeztetett, de a hazai csapat továbbra is gyorsabbnak és harcosabbnak tűnt: Savicevic távoli bombájánál Dibusz nagy bravúrral tolta szögletre a jobb felső sarokba tartó labdát. Később stabilizálta játékát a vendég gárda annak köszönhetően, hogy jobban megbecsülte a labdát. Hosszasan passzolgattak a magyarok, amiből bár helyzet nem lett, de legalább Dibusz kapuja sem forgott veszélyben egy kivételtől eltekintve, amikor Jovetic centikkel tévesztette el a bal sarkot. A szünet előtti percekben ismét Jovetic okozott izgalmas pillanatokat, de megpattanó szabadrúgását Dibusz biztosan védte.



A térfélcserét követően is többet volt a labda a magyaroknál, de hiába sikerült szűk területen jól passzolgatni, a támadó harmadban a kulcsfontosságú átadások már nem voltak pontosak és az utolsó cselek sem jöttek össze, így az állandósuló mezőnyfölény meddőnek bizonyult. A játékrész közepén többnyire mezőnyjátékkal teltek a percek, a hazaiak ebben a periódusban a biztonságot tartották szem előtt, a magyarok játékából pedig a kreativitás hiányzott elöl, amin a cserék sem segítettek. A hajrában sem változott a játék képe, próbálkoztak a csapatok, de átjátszani egyiknek sem sikerült az ellenfél védelmét, így a második 45 percben jószerivel nem volt dolga a két kapusnak.

A csoport állása:



1. Szerbia 2 2 - - 4-0 6 pont

2. MAGYARORSZÁG 2 1 1 - 3-0 4

3. Montenegró 3 1 1 1 1-2 4

4. Litvánia 2 - 1 1 1-3 1

5. Bulgária 3 - 1 2 1-5 1

Képünkön: Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya (j) és Cosimo Inguscio másodedző a Montenegró - Magyarország Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen.