Mint a régi szép időkben: csodás hangulat, gólok, sok néző, igazi fociünnep volt Újmecsekalján

A labdarúgó NB II 3. fordulójának nyitó mérkőzésén a Pécsi MFC az ETO FC Győrt fogadta, és a mérkőzés 2-2-re végződött, számolt be a mérkőzésről a Nemzeti Sport.



NB II

3. FORDULÓ

Pécsi MFC-WKW ETO FC Győr 2-2 (1-2)



Pécs, PMFC Stadion, 3 000 néző. V: Antal P.



Pécs: Helesfay - Sági, Rácz L., Preklet, Katona L. - Grabant, Futó, Hegedűs M. (Óvári, a szünetben) - Bartha L. - Adamcsek, Geiger (Tihanyi, 80.). Vezetőedző: Vas László



ETO FC : Gundel-Takács - Vári, Lipták, Temesvári A., Fejes - Vaskeba, Kiss Máté, Múcska (Vitális, 62.) - Májer M., Priskin, Király B. (Szimcsó, 10., Vankó 84.). Vezetőedző: Tuifel Péter



Gólszerző: Adamcsek (11., 50.), ill. Priskin (37. - 11-esből, 42.)

Nyilván nem szeretnénk állandóan a múltat felemlegetni, de érdemes visszaemlékezni picit az 1980-as évekre, amikor rendre tízezer nézőnél is többen voltak kíváncsiak a PMSC és a Rába ETO összecsapásaira, most a háromezer fölötti nézőszámnak is örülni lehetett: a PMFC és WKW ETO FC Győr bajnokiján, a másodosztályban.

A találkozó előtt a hazai edzőlegendát, Garami Józsefet köszöntötték, aki vasárnap lesz 81. éves, és szerintünk a kezdőfutáshoz felsorakozva biztosan eszébe jutott első pécsi nagy csapata, a Bodnár László, Toma Árpád, Kónya Mihály, Róth Antal, Brezniczky Sándor, Lutz Jakab, Bércz Balázs, Márton Gábor , Lovász Ferenc, Turi Zsolt, Megyeri Károly, Mészáros Ferenc Mészáros, Dobány Lajos féle gárda.

Igyekeztek utódaik is, Adamcsek Máté parádés szabadrúgásgóllal szerezte meg a Pécsnek a vezetést, és több helyzetet is kialakított a társaival, de ezek a kisebb helyzetek rendre kimaradtak - ennek meglett a böjtje akkor, amikor a Rácz László által teljesen fölöslegesen összehozott büntetőt Priskin Tamás értékesítette, majd a jó formában lévő támadó higgadtan váltotta gólra Májer Milán pazar indítását.

Egyenlített a második félidő elején a Pécs, mondhatnánk, amatőr védelmi hiba után, de ezt a jelzős szerkezetet elkoptatta a Real Madrid Manchesterben, maradjunk annyiban, Geiger Norbert nagyon szemfüles és harcos volt, Adamcsek Máté soha nem szerzett ilyen könnyen gólt korábban.Preklet Csaba élete találatát szerezhette volna, de félfordulatból a bal oldali kapufa tövére ollózott az ötös elől, majd Geiger közeli lövését fogta a jobb alsó sarok előtt Gundel-Takács Bence, aztán a hazai támadó rosszul találta el a labdát ziccerben - érett, érett tehát a hazai, győztes gól.

Mégis majdnem a Győr nyerte meg a mérkőzést, de Priskin közelről a hazai kapust találta telibe!

Maradt a döntetlen, amelyet igazságosnak érzünk.