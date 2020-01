Iványi Dalma szerint a lelkesedést, az odaadást a legnehezebb átadni a gyerekeknek

Minden szinten

A PVSK-nál, az U10 leány korosztályban van saját csapata is Iványi Dalmának, miközben mindenre odafigyel az akadémián. Emellett a felnőtt női válogatottnál Székely Norbert kapitány mellett is dolgozik. A Testnevelési Egyetemen a szakedzői képzésben végzős hallgató Dalma. Két gyermekét is nevelgeti, szóval nem unatkozik. Azt vallja, a szabad délutánok, spontán esti programok kora számára lejárt, nála már mindent tervezni kell.