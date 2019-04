Elbonthatják a PMFC stadionját, a Szigeti úton alakítanák ki a PEAC új sportközpontját

Műanyag sípálya és sportlövészet

Az elképzelések szerint az összesen 62 ezer négyzetméteres területen egy műanyag borítású, lényegében az időjárási viszonyoktól függetlenül használható sípályát is kialakítanak, amely a régióban egyedülálló lesz. Szintén a tervek között szerepel egy sportlövészetre alkalmas rész kialakítása is, ahol akár a kezdők is biztonságosan gyakorolhatnak majd.