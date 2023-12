Dibusz szerint nem menne csodaszámba a továbbjutás

Dibusz Dénes szerint a magyar labdarúgó-válogatott ezúttal nem a halálcsoportba került a jövő évi Európa-bajnokságon, ezért nem elégedetlen a szombati sorsolással, továbbá Nagy Ádámmal együtt kifejezetten örül a házigazda német együttesnek, mert így a nemzeti együttes revánsot vehet az előző kontinensviadal után.



"Nem menne csodaszámba, ha ebből a csoportból sikerülne kivívni a továbbjutást. Ez lesz a célunk. Egyáltalán nem vagyok elégedetlen a sorsolással, a rendező ország is a mi csoportunkba került, úgyhogy biztosan nagyon érdekes találkozók lesznek ezek" - fogalmazott az M4 Sportnak a ferencvárosi játékos, aki a selejtezősorozat mind a nyolc meccsén a magyar kapuban állt. "Két éve kevés hiányzott ahhoz, hogy sikerüljön legyőzni Németországot és ezzel bejutni a 16 közé. Azóta sok idő eltelt, de talán mondhatjuk azt, hogy akkor onnan folytathatjuk, és rendezhetjük a dolgokat".



Két éve a németek kétszer egyenlítve 2-2-es döntetlenre mentették a müncheni összecsapást az Eb halálcsoportjának utolsó fordulójában, így a Nationalelf végül ha nehezen is, de továbbjutott, míg a magyarok búcsúztak. Dibusz hozzátette, rendező országként a németek nagy nyomás alatt lesznek a tornán.



"Az első kalapból különösebb vágyam nem volt, a harmadikból örültem volna a szlovéneknek, illetve a negyedikből azért az olaszokat szerettem volna elkerülni, hiszen ők nem egy negyedik kalapos erősségű csapat. Azt mondom, hogy nem lehetünk elégedetlenek és összességében bizakodva és önbizalommal várhatjuk majd ezt az Európa-bajnokságot" - fogalmazott a 33 éves hálóőr, aki szerint jó néhány magyar futballista most azzal a plusz motivációval fog készülni napról napra, hogy lehetőséget kapjon az Eb-n.



A 77 válogatottságával a nemzeti együttes legtapasztaltabb tagja, Nagy Ádám közepes erősségűnek nevezte az A jelű négyest.



"Ha reálisan nézzük, akkor vannak erős és kevésbé erős csoportok, de van halálcsoport is. Úgy érzem, közepes csoportba kerültünk. Örülök a németeknek, de nem a mostanság mutatott rossz formájuk miatt, hanem így revánsot vehetünk" - utalt az előző Eb utolsó csoportmeccsére a Pisa középpályása.



A 28 éves futballista felidézte, neki már van tapasztalata Svájc ellen a 2018-as vb-selejtezőkről, de szerinte azóta mindkét csapat kerete jelentősen átalakult. Úgy vélte, a skótokról mindenki tudja, milyen stílust képviselnek.



"Három nagyon jó meccset várok, és ha elhisszük, akkor van keresnivalónk, akár a csoportelsőségért is harcban lehetünk" - összegzett Nagy Ádám, aki jelenleg kevés játéklehetőséghez jut az olasz másodosztályban szereplő klubjában, ezért "a menedzsmentjével azon lesznek, hogy január 1-től kezdődő téli átigazolási szezonban megtalálják a lehető legjobb megoldást".



Fiola Attila kijelentette, egy Eb-n nincs könnyű csoport. A fehérvári védő elárulta, a németek helyett szívesebben kapta volna a legerősebb kalapból a spanyolokat, mert ellenük még nem játszott a válogatott az utóbbi időben.



"A németek hazai pályán biztosan jól fognak teljesíteni, és a másik két kalapból is erős csapatot kaptunk. A skótok fizikálisan nagyon rendben vannak, a selejtezőben láttam pár meccsüket. A svájciakat pedig nem kell bemutatni senkinek" - mondta Fiola, aki az előző Eb-n fontos gólt szerzett az akkor világbajnok franciákkal játszott 1-1-es döntetlen során.



"Nagyon örülök, hogy a németeket kaptuk, mert jó emlékeim vannak velük kapcsolatban, az első válogatottbeli gólomat is nekik lőttem. - idézte fel a tavaly júniusi Nemzetek Ligájában játszott meccset a Puskás Akadémia futballistája, Nagy Zsolt. - A skót és a svájci csapatra is kíváncsi vagyok, utóbbi szerintem nagyon kellemetlen ellenfél".



A Svájcban légióskodó Bolla Bendegúz szerint összességében nem rossz a csoport, de alakulhatott volna jobban is a helyzetük.



"Csapatvacsora közben zajlott a sorsolás, és mindenki humorosan odajött, amikor megkaptuk a Svájcot a végén, hogy készüljünk, mert nem lesz egyszerű. Csak nevettem, nem akartam különösebben hozzászólni ehhez" - mondta a Servette labdarúgója, aki kijelentette, mindenképpen szeretnének továbbjutni.



Az A csoportban Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai június 15-én Kölnben a svájciak ellen kezdenek, majd június 19-én Stuttgartban a házigazda németekkel játszanak, június 23-án pedig ugyanitt a skótokkal találkoznak a kontinenstornán. A csoportokból az első kettő biztosan továbbjut, a hat csoportharmadikból pedig a legjobb négy folytathatja az Eb nyolcaddöntőjében.



A németországi Európa-bajnokságot június 14. és július 14. között tíz német városban - Hamburgban, Berlinben, Münchenben, Dortmundban, Kölnben, Stuttgartban, Düsseldorfban, Frankfurtban, Lipcsében és Gelsenkirchenben - rendezik, a döntőnek a berlini Olimpiai Stadion ad otthont.