Derbi a Stadion utcában: az éllovas Szentlőrinc érkezik vasárnap a PMFC-hez

Vasárnap baranyai rangadót rendeznek a Stadion utcában, a PMFC és a Szentlőrinc SE csatája mindkét együttes számára fontos, a két korábbi pécsi kedvenc, Vas László és Turi Zsolt tanítványai minden bizonnyal mindent megtesznek majd, hogy a nézők látványos és élvezetes meccsel zárhassák a hetet.

Volt oka végre az örömre a PMFC NB III-as labdarúgócsapatának, amely az előző hétvégén a Makó FC vendégeként megszerezte első győzelmét a tavaszi szezonban. A Vas László vezette piros-feketékre a folytatásban baranyai rangadó vár, hiszen a Közép-csoport 22. fordulójában a listavezető Szentlőrinc SE gárdáját látják vendégül április 7-én, vasárnap 16:00 órakor a Stadion utcában.

Turi Zsolt szomszédos legénysége 14 győzelemmel, 3 döntetlennel, 4 vereséggel, 36 rúgott és 16 kapott góllal, ezzel együtt kétpontos különbséggel vezeti a bajnokságot a Szeged-Grosics Akadémia előtt. Teszik mindezt úgyhogy, hogy november vége óta nem kaptak ki. Ezt a sorozatot szakítanák meg a mecsekaljaiak, akiknek a vasárnapi rangadón mindennél jobban elkél a szurkolók támogatása.

A megyei rivális piros-feketék idegenben eddig hét esetben nyertek, kétszer megosztoztak a pontokon és csupán egy ízben veszítettek. Vendégként 16 gólt szereztek, míg a saját hálójukat hatszor vették be az ellenfelek. A szentlőrinciek tavasszal még veretlenek, ugyanis három döntetlent követően legutóbb két esetben is győztesen hagyták el a játékteret. A pécsiek ősszel 3-1-re kaptak ki az éllovastól, így most itt a lehetőség a törlesztésre!

Az április 7-én, vasárnap 16:00-kor kezdődő PMFC-Szentlőrinc SE mérkőzésre érvényes belépőket keresse majd a helyszínen a B-közép bejáratánál, a Stadion utcában található 2-es, illetve északon, a Szigeti útnál a 4-es és 5-ös hazai pénztárban. Belépéshez a B-közép szektorba a 3-as, az északi ülő szektorba az 5-ös kaput javasoljuk. A jegy ára 500 Ft, míg 14 év alatt és 65 felett ingyenes a belépés.