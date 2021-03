Csúcskategóriás műfüves pályát kapott a PMFC utánpótlása

A PMFC korosztályos labdarúgói először vehették birtokba az Idősebb Dárdai Pál Utánpótlás Edzőközpont frissen átadott csúcskategóriás műfüves pályáját szombaton - számolt be a pmfc.hu oldal.



Igazi piros betűs ünnepnapként jegyezhetjük fel 2021. március 27-ét a PMFC életében, amely ezúttal utánpótlásbázisa terén érkezett fontos mérföldkőhöz. Mint ismert, a klub 2015-től kezdve komoly munka és erőfeszítések árán igyekszik visszakerülni az országos labdarúgás vérkeringésébe, a felnőtt csapat korábbi megye I-es visszasorolása óta mostanra újonc létére előkelő helyen szerepel a másodosztályban, több sajátnevelésű játékossal a soraiban - olvasható a pmfc.hu oldalon.

A küzdelmekkel teli elmúlt évek alatt a PMFC utánpótlását szintén sikerült visszakormányozni az őt megillető helyére, az együttesek az infrastrukturális lemaradás ellenére szinte kivétel nélkül a honi élcsapatok ellen lépnek pályára a bajnokságban. Az korosztályos képzés magasabb szintre emelése érdekében két éve, 2019 márciusában kezdődött meg a köznyelvben akadémiaként emlegetett, valójában Idősebb Dárdai Pál Utánpótlás Edzőközpont építése.

A kovácstelepi főépület mára gyakorlatilag teljes mértékben elkészült és szinte csak az utolsó simítások vannak hátra, így például az öltöző bútorok, kondigépek, és egyéb berendezési tárgyak hiányoznak az összképből. Ennél is örömtelibb viszont, hogy az utánpótlás csapatok szombaton már birtokban is vehették az edzőközpont első, nagyméretű műfüves edzőpályáját, amely több sajátossággal is szolgál és ezáltal idehaza az egyik legmodernebbnek számít.

A minden szabványnak megfelelő, gumi granulátum mentes műfüves labdarúgó pálya legnagyobb különlegessége, hogy egy Magyarországon még kevésbé elterjedt, két és fél centis speciális ütéscsillapító rendszert építettek be a műfű burkolat alá, amely puhaságából fakadóan megkíméli az ízületeket. A pálya egyediségét még az magában rejti, hogy a hagyományos 150 ezer helyett 650 ezer darab szőtt műfű szálat tartalmaz egy négyzetméretnyi borítás.

Érdekesség, hogy a műfüves edzőpálya középről minden hosszanti irányba - szabad szemmel szinte észrevehetetlenül - fél fokkal lejt, ezért az esővíz az alácsövezésen keresztül szabadon távozhat, így aztán a csapadék a földalatti ciszternákban összegyűjtve tökéletesen felhasználható a leendő pályák öntözéséhez is. A második ütem további feladatai sem váratnak magukra, további két élőfüves pálya építése, valamint a fedett, műfüves csarnok kivitelezése is zajlik.

Hamarosan tehát minden feltétel adottá válik ahhoz, hogy a jelenlegi és a lelendő ifjú pécsi és baranyai labdarúgók a dél-dunántúli régióban a PMFC egyedülálló edzőközpontjában pallérozódhassanak, ahonnan akár olyan pályafutást is bejárhatnak, mint névadó legendánk, Idősebb Dárdai Pál, aki 361 bajnokin erősítette a jogelőd PMSC-t, de a fiatalok számára példaértékű lehet a szintén pécsi nevelésű, jelenleg a Hertha BSC-nél dolgozó ikon, ifjabb Dárdai Pál karrierje is.