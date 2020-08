Az ismét Pécsett dolgozó Garami József szerint tehetségekből napjainkban sincs hiány

A huszonhét év után ismét a pécsi futballért dolgozó szakember szerint tehetségekből napjainkban sincs hiány. Garami Józseffel a Nemzeti Sport készített interjút.



Újra otthon?

- Örömmel mondhatom, hogy igen - felelte lapunk érdeklődésére a pécsiekhez 27 év után visszatérő, a klubot mentorként és szakmai koordinátorként segítő Garami József.

- Gondolta volna, hogy valaha dolgozik még Pécsen?

- Az igazság az, hogy korábban többször is felvetődött a hazatérés lehetősége, de jobbára akkor, amikor egy másik csapatnál edzősködtem. Sosem voltam az a típus, aki ha valahová elkötelezi magát, megszegi a szavát, így bármennyire is csábító volt, hogy visszatérjek oda, ahol minden kezdődött, megköszöntem, egyúttal visszautasítottam a megkeresést. Szóval nem gondoltam volna, hogy tehetek még valamit a Pécsért, ugyanakkor nagyon örülök, hogy így alakult.

- Nem is hezitált, amikor ismét megkeresték?

- Kulcsár Árpádot, a PMFC sportszakmai igazgatóját gyerekkora óta ismerem, tudom, hogy jó ember - és jó szakember. Lassan egy éve, hogy hazaköltöztem, és amikor Árpiék azzal kopogtattak nálam, hogy számítanak a tapasztalatomra, boldogan mondtam igen. Már csak azért is, mert úgy látom, olyan munka folyik a klubnál, amelyből a magam módján én is kivehetem a részem. Amiben csak tudok, szívesen segítek.

- Milyenek az első benyomásai?

- A felnőttcsapat körül szerencsére minden rendben van, ami az utánpótlást illeti, ismerkedem a lehetőségekkel és a körülményekkel, megnézem, mire van szükség. Azt kijelenthetem, hogy tehetségekből nincs hiány, de őszinte leszek: a létesítményhelyzet nagyon rossz. Az eddig a PMFC utánpótlásának otthont adó kovácstelepi sporttelep fejlesztése ugyan megkezdődött, de nem abban az ütemben halad a munka, mint kellene. Ez sajnos azt jelenti, hogy a gyerekek nem tudnak ott edzeni, ahol szoktak, s ez azzal is jár, hogy nem tudnak megfelelő szinten készülni. Az ő érdekükben remélem, hogy mihamarabb megoldódik a helyzet. Az megnyugtat, hogy a tervek megvannak, és úgy hallottam, a megvalósításukra is van szándék. Nem az elfogultság beszél belőlem, amikor azt mondom, ha van olyan város, amely megérdemli, hogy a gyerekek jó körülmények között, a felnőttek meg szép stadionban futballozzanak, az Pécs. Ez a város korábban arról volt híres, hogy minőségi, sőt válogatott játékosokat adott a magyar labdarúgásnak. Talán mások is emlékeznek arra, hogy az 1986-ban ezüstérmet szerző csapat huszonkét játékosából húsz saját nevelésű volt.