Agyvérzést kapott a PMFC trénere, Kulcsár Árpád, heteket töltött kórházban

Tavaly novemberben vette át a PMFC kispadját Kulcsár Árpád, akinek irányításával az év utolsó három bajnokijából kettőt sikerrel zárva a 6. helyen vonulhatott téli pihenőre. A szünetet követően a tavaszi szezonra való felkészülés az előre megtervezett menetrend szerint január elején el is kezdődött, mígnem egy váratlan esemény jelentősen beárnyékolta a csapat és legfőképp Kulcsár Árpád életét. Kórházba kerülésének részleteiről a mára teljesen felépülő és rá jellemző energikus formáját visszanyerő tréner beszélt őszintén, olvasható a PMFC honlapján.

- Isten igazából kisebbfajta agyvérzésen vagyok túl, emiatt az elmúlt hetekben kórházi ápolásra szorultam. Szerencsésnek mondhatom magam abból a szempontból, hogy ez a típusú agyvérzés jóindulatú és semmifajta komolyabb utóhatása nincsen - árulta el vezetőedzőnk. - Jó ideje hazaengedtek, fokozatos terhelés mellett visszatérhetek a normális életbe és a mindennapi munkába. Bevallom, a hozzám közelállók jobban megijedtek, mint én, de mindenkit megnyugtatnék, hogy mostanra már teljesen jól vagyok. Köszönöm mindazoknak, akik aggódtak értem!

Sikeres felépülését jól mutatja, hogy múlt szombaton a HR-Rent Kozármisleny elleni felkészülési találkozót megelőzően személyesen ment be a játékosokhoz az öltözőbe, a napokban pedig az egyeztetések mellett már edzést is vezényelt a csapatnak.

Kulcsár Árpád elárulta, tervei szerint jövő héten megerősödve, egyúttal teljes elánnal visszatér a csapat élére, hogy a szakmai stábbal közösen folytassa a munkát annak érdekében, hogy a PMFC NB II-es labdarúgócsapata a tavasz folyamán céljai mellett játékban is előrelépjen.

- Sajnálom, hogy az amúgy is rövid felkészülési időszak során nem tudtuk maradéktalanul elvégezni, amit elterveztünk. Egy teljesen más stílust szeretnénk tavasszal játszatni a csapattal, amire önmagában is kevés ez a négy és fél hetes időszak, főleg, hogy ennek döntő részében nem tudtam itt lenni. A tabellán elfoglalt jelenlegi helyezésünk elfogadható, viszont játékban nagy változásra törekszünk, aminek megvalósítása tovább fog tartani a vártnál. A srácokat ismerve azonban bizakodóak vagyunk, mindenki tenni akar és tesz is a fejlődés, illetve az előrelépés érdekében.

Kulcsár Árpád végül kitért a téli átigazolási időszakra is, amelynek kapcsán hangsúlyozta, hogy a piac ilyenkor rendkívül szűkös és gyakorlatilag minden játékos élő szerződéssel rendelkezik jelenlegi klubjával, a kiszemelt labdarúgók szerződtetése pedig jelentős anyagi vonzattal bír.

Ennek ellenére a PMFC több játékossal is tárgyalásban áll, a cél pedig továbbra is az, hogy a keret a lehetőségekhez mérten a legoptimálisabban erősödjön, akár korábbi pécsi kötődésű játékosok haza csábításával, ennek bejelentésére reményei szerint hamarosan sor kerülhet.