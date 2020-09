A Tettyén rendezték az első labdarúgó-mérkőzést, aztán öt pályát is használtak az élcsapatok

Most, hogy napirenden van egy új városi stadion építése, érdemes évszázadnál is többet visszamenni az időben. Mert akkor tudhatjuk meg pontosan, hol is játszották az első hivatalos, fővárosi ellenféllel szembeni labdarúgó-mérkőzést a baranyai megyeszékhelyen. Az eltelt évtizedek során a legmagasabb osztályt figyelembe véve összesen öt jelentős helyszínen játszottak meccseket Pécsett.

Az első olyan mérkőzés, ahol nem pécsi „rugdosott" pécsit, 1900. május 6-ra esett.

Ekkor a Pécsi Athlétikai Club (P. A. C,) fogadta a Magyar Athlétikai Club (M. A. C.) budapesti alakulatát. 1:1 lett a végeredmény, de itt és most nem ez a fontos, hanem a helyszín. A tettyei romok mellett, a fennsíkon alakították ki a játékteret, helyezték el a kapukat. Nézők is voltak szép számmal, bár elsőre nem mindenki értette az összes szabályt. Ennek ellenére, a Pécsi Napló tudósítója szerint teljes sikert hozott a hivatalos bemutatkozás. Még akkor is, ha a tömeg néha meg-megrémült a labdától, ami párszor célt tévesztve veszélyeztette az egybegyűlteket.



A városban az első NB I-es futballmeccset 1929. szeptember 1-én láthatta a közönség. Ekkor a Pécs-Baranya a Budai 33-at fogadta, a végeredmény 0:3, de senki se keseregjen. Az újonc hazaiak az idény végén nem esetek ki a legmagasabb magyar osztályból. Az akkori, Tüzér utcai stadion helyén ma egy áruházlánc épülete, meg egy gyorsétterem áll. De a gyep közepe még megszemlélhető.



A stadion ötlete már 1920-as évek elején megszületett. Az átadás 1927-ben történt meg. Igaz, az építkezés nem egyetlen ütemben zajlott le, hanem szakaszosan, ezért tűnik lassúnak a dolog.



A Pécsi Bőrgyári TC (PBTC) egy munkás sporttelep volt, a mai Verseny utcában, de akkor még Hun utcaként ismerték a sportrajongók. Ott a bőrösök az NB II-ig jutottak, az élvonalban azonban a Pécsi VSK használta a létesítményt. Ma Várkői Ferenc a sportközpont névadója, diáksport-létesítményeként működik. A fa lelátója az egyetlen olyan nagy fedett rész, amit ma sem kellene senkinek sem szégyellnie a pályája körül.

A gödör A PMFC mai stadionjában egykoron bányászat folyt. Agyagot termeltek ki, a Pécs-Rácvárosmenti Gőztéglagyár javára. Ezzel jelentős mennyiségű földmunkát takarítottak meg később az utódoknak. akik focizni szerettek volna a helyszínen. Ezt követően viszont nem lehetett azt mondani a játékosoknak, hogy menjenek a bányába dolgozni, mert már eleve ott futkároztak. Persze más céllal, mint amire a drukkerek gondoltak.

Az ácsok jól dolgoztak.



Aztán 1945. szeptember 23-án NB I-es lett a gyep. A Pécsi VSK a fővárosi Szentlőrinci AC együttesét verte ott 4:2-re. Később aztán a tulajdonosok meg a vasutasok között némi nézetletérés alakult ki, ezét a vendégek új stadion építését határozták el.

Ekkor már a háború utáni nevén, Verseny utcaként emlegették a területet. A Pécsi Vasutas Sportklub (ekkor PVSK-t éppen nem sportkörnek hívták) sportvezetői már 1948-ban szép stadionról álmodtak, de anyagi nehézségek okán ez csupán lassan valósulhatott meg, több ütemben.



Az ünnepélyes átadás végül két felvonásban zajlott le. Előbb, 1952. augusztus 10-én a Sztálin Vasmű 2:0-ra győzött, de az nem bajnoki meccs volt. A hónap 24. napján annak is eljött az ideje. A Salgótarján 2:2-re végzett ott, 10 000 szurkoló jelenlétében. A pálya létezik, de a lelátót pár éve elbontották.



A Pécsi MFC, korábban a Pécsi MSC otthona eredetileg az Pécsi Ércbányász SC telephelye volt. A füvesítése 1967-ben kezdődött meg. Minden gúny nélkül kijelenthetjük, ennél hosszabb ideig futballpálya nem készült a megyeszékhelyen.

Állandóan toldozták-foltozták, hozzátettek, csinosították. A lelátó északi része volt meg először, a többi rész csak földhányásként vette körbe a füvet. Mégis NB I-essé vált, ma már esti találkozókat is lehet benne tartani, bár nem városi stadionnak készült. Eredetileg téglagyári gödörként funkcionált. Az élvonalban első alkalommal 1979. augusztus 29-én használták. A PMSC a Debrecent látta vendégül, teljes sikertelenséggel, mivel 1-2 lett a végeredmény.

Képünkön: a PMSC 1975-ös csapata a Stadion utcában.