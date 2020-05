A sebészek néha túlóráztak Katzirz Béla miatt - Az egykori hálóőr ma is véd, csak kicsit másképp

Az elmúlt évszázad nyolcvanas éveinek elején minden magyar futballstadionban tudták, ki a pécsi kapus. Hiszen dr. Katzirz Bélához hasonló alkatú hálóőr nem akadt a hazai mezőnyben. Bár egy idő után nem csak a termete miatt emlegették, hanem mert gyakran kivédte az ellenfelek „szemét". A védelem ma is élete mindennapjainak része, ügyvédként persze már más alapokon.

Az idősebb korosztály tagjai egészen bizonyosan még ma is emlékeznek rá, amikor egy-egy beívelés után, tekintélyt parancsoló termetével (194 cm) elhagyta a kapuját. Soha nem kímélté magát, de az ellenfeleket sem. Ennek okán műtötték a könyökét, leszakadt bicepszizmát, ujját, orrát, bokáját, sípcsontját. Mégis, bármilyen sérülése is akadt, ha a következő meccsre az orvosok, gyúrók „összedrótoztak", akkor ott akart lenni a pályán. Vallja, hogy a kapusok egyik legfőbb erénye a határozottság, aminek néha nagy ára van.



- Részt vett az 1982-es spanyolországi világbajnokságon, azonban ott nem kapott lehetőséget, bár sokan önnek szavaztak bizalmat.



- Valóban, ott voltam a nemzeti együttesben, s bár a selejtezők során több mérkőzésen álltam a háló előtt, mégsem kaptam szerepet. Mészöly Kálmán kapitánynak döntenie kellett. Ő Mészáros Ferencre voksolt, ami fájt, de elfogadtam, hogy a kispad jutott nekem.



- Pedig a belgák ellen, a hajrában bizonyosan kiütötte volna Czerniatynski lövését, 1-0-s magyar vezetésnél.



- Ugyan már! Lehet, hogy azt a labdát megfogtam volna, de előtte volt másik helyzet, amit Feri szépen hárított, s amire nincs garancia, hogy nekem sikerült volna. Utólag nem lehet lejátszani a mérkőzéseket! Megjegyezem, akkori vetélytársammal mind a mai napig jó, kifejezetten a viszonyom. Létezik a kapussors kifejezés, ebből néha nekem is kijutott. Egy meccsen, egy csapatban, egyszerre csupán egyetlen kapus szerepelhet.



- De legalább világot láthatott, miközben azért címeres mezben védhetett is.



Névjegy Budapesten, 1953-ban született dr. Katzirz Béla, de hamarosan, 1959-ben Pécsre került. Védett a PMSC-ben, volt NB II-es bajnok, Magyar Népköztársasági Kupában döntős. Profiként, a Sporting Lisszabon kapujában állt, háromszor a bronzérmes csapat tagja lehetett. Több alkalommal szerepelt az olimpiai valamint a B-válogatottban. A magyar nemzeti válogatottban 22-szer kapott szerepet. Jogi diplomával, ügyvédi szakvizsgával, valamint sportjogászi diplomával bír. Negyvenhét éve nős, két felnőtt gyermek apja, két unoka boldog nagyapja.



- A Himnuszt hallogatni hatalmas élmény volt minden találkozó előtt, de különösen a Wembley-stadionban, csapatkapitányaként. Az utazásról meg annyit, valóban, olcsóbban, messzebb lehet eljutni válogatottként, mint magánemberként. De a turistaként azért többet láthattam volna, mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, Argentína, Holland Antillák, vagy Észak-Amerika nevezetességeiből.



- Egyszer minden pályafutás befejeződik. Azt követően a volt kedvencek néha nehezen találják meg a helyüket a civil létben.



- Szerencsére tudatosan készültem a folytatásra. Tanultam, Pécsett jogi diplomát szereztem. Nagyon szeretem ezt a várost, s bár több lehetőségem lett volna távozni, mégis maradtam, mert minden ideköt.



- Büntetőügyekben is szokott eljárni. A helyi „zsiványok" tudják a telefonszámát?

- Nem tudom kiket ért helyi zsiványok alatt, de azok közül, akik bajba kerülnek, okkal vagy ok nélkül, engem is megkeresnek. Ám akadnak ügyek, amiket nem vállalok, ilyenek az öregek, a nők, illetve a gyermekek ellen elkövetett erőszakos bűncselekményekben való védelmet. Ezekben csak abban az esetben vállalok feladatot, ha tökéletesen biztos vagyok az ügyfelem ártatlanságában. Bár azért munkám jelentős részét képezik polgári esetek is.



- Az utóbbi években nem tűnt fel a futballal kapcsolatos rendezvényeken. Tervezi a visszatérést?



- Mindenképpen fontolgatom a dolgot! Hiszen fiatalságom sok-sok emléke elevenedhetne meg az ilyen találkozókon. Rengeteg olyan emberrel lehetne összefutni, akikhez remek kapcsolat fűzött korábban, de egy idő után eltávolodtunk egymástól. Mindegy, kiktől és milyen okok miatt.