A PMFC-stadionban és a mohácsi teátrumnál is szurkolhatunk a magyaroknak az Eb-n

Pénteken végre elkezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság (Eb), amelyben kétszeresen is érdekelt Magyarország: egyrészt a nemzeti tizenegyünk is részt vesz kontinensviadalon, másrészt négy mérkőzést Budapesten rendeznek. Azok, akik nem voltak olyan szerencsések, hogy belépőjegyhez jussanak (vannak így néhányan), Pécsett és Mohácson is meccshangulat közepette nézhetik a találkozókat. Igaz, a megyeszékhelyen ezúttal nem vette a fáradtságot az önkormányzat egyik cége sem, hogy a 2016-os Eb-hez hasonlóan szurkolói zónát alakítson ki a belvárosban. Kár!





Tavaly novemberben drámai körülmények között harcolta ki a magyar labdarúgó-válogatott Izland ellen, hogy ott lehessen a vírus miatt 2020-ról az idei évre halasztott Eb-n. Ugyan a nemzeti tizenegy két meghatározó játékosa, Kalmár Zsolt és Szoboszlai Dominik is kihagyja a tornát, a szurkolók bíznak abban, hogy a 2016-oshoz hasonló katartikus élményben lesz része az országnak.

A meccsélményről azoknak sem kell lemondaniuk, akik nem jutottak jegyhez. A vendéglátóhelyek jelentős részén az Európa-bajnokság ideje alatt televízión nézhetők a mérkőzések, de a megyében több helyen hatalmas LED-fal előtt szurkolhatnak a drukkerek.

Pécsett az említett meccsélményhez hozzájárul, hogy valóban a lelátóról követhetők a meccsek az újmecsekaljai stadionban. A PMFC tájékoztatása szerint a létesítményben egy tizenöt négyzetméteres óriáskivetítőt üzemelnek be június 11-én, pénteken. Ezen élőben láthatók lesznek az Eb mérkőzései.

A büfékben sör, bor, üdítő, jégkrém mellett szendvics, popcorn, hamburger és hot dog is kapható lesz. A belépés ingyenes, ugyanakkor védettségi igazolványhoz kötött. A stadiont az aznapi első mérkőzés előtt egy órával nyitják.

Öt évvel ezelőtt, a franciaországi Eb idején a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. szurkolói zónát alakított ki a Kossuth téren, 15 négyzetméteres kivetítővel, a placcon - ahol a magyar válogatott meccseit több ezren nézték - kitelepült vendéglátósok kínáltak enni-innivalót. Idén hasonló belvárosi zóna kialakítására nem vette a fáradtságot az önkormányzat egyik cége sem, legalábbis csütörtökön erre semmi nem utalt.

A mohácsiak sem maradnak ki a közös meccsnézés élményéből. A Deák téri Teátrum Café egy hatalmas ledfalat üzemelt be, amelyen már például vízilabda mérkőzést és a magyar labdarúgó válogatott Írország elleni felkészülési mérkőzését is láthatták a drukkerek.

A nemzeti csapatunk első mérkőzése az Eb-n június 15-én, kedden lesz a portugálok ellen a Puskás Arénában. Szintén Budapesten mérkőzünk meg 19-én, szombaton Franciaország ellen, majd 23-án, szerdán Münchenben csapunk össze a németekkel. Ide nekünk az oroszlánt is, ezt követően jöhet a nyolcaddöntő!