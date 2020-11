A PMFC nem ment bele a Kaposvár elleni meccs halasztásába

A Kaposvári Rákóczi FC nemrég hivatalos halasztási kérelemmel fordult klubunkhoz és az MLSZ-hez a vasárnap 17:00 órára kiírt PMFC elleni Merkantil Bank Liga-mérkőzéssel kapcsolatban.

A klub közleménye szerint "vezetőségünk a szakmai stábbal egyeztetve arra az álláspontra jutott, hogy amennyiben van rá mód, úgy támogassuk a Kaposvár halasztási kérelmét. Tervünkben szerepelt ezért, hogy megfelelő dátum esetén egy későbbi időpontban játsszuk le a Rákóczi elleni összecsapást. Az MLSZ szabályai szerint az őszi szezonból elmaradt bajnoki mérkőzéseket 2021. január 31-ig van lehetőség pótolni.

Az MLSZ-szel egyeztetve kerestük a megfelelő időpontot, amikor pótolhattuk volna a mérkőzést, de a versenynaptár sűrűsége és a felkészülési időszak rövidsége miatt nem találtunk számunkra szakmailag megfelelő időpontot. Bármennyire is szerettünk volna belemenni a hétvégi találkozó halasztásba, nem marad más választásunk, minthogy lejátsszuk a Kaposvár elleni hazai összecsapást.

- Sajnálatos módon most már nincsenek válogatott szünetek, ahová be tudtuk volna illeszteni a Kaposvár elleni meccset, a januári felkészülés alatt pedig nem játszhatunk bajnokit - indokolta döntését Kulcsár Árpád, sportszakmai igazgatónk. - Mi is voltunk hasonló helyzetben, Szolnokon szinte a teljes stáb és hat játékos, míg Szegeden nyolc labdarúgónk hiányzott a vírus miatt."