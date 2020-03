Zárva az egyetem, a színház, a Tudásközpont, városi nagyrendezvények is elmaradhatnak

Azt követően, hogy a koranavírus-járvány miatt szerdán rendkívüli jogrendet vezetett be, s vészhelyzetet hirdetett ki a kormány, s ennek részeként megtiltották a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását, sorra jelentik be a Pécset érintő korlátozásokat. Bezárt az egyetem, a Tudásközpont, a színház, a PMFC nézők nélkül rendezi a mérkőzéseit, s bizonytalanná vált például a PEN, de még a Fényfesztivál sorsa is.





A koronavírus következtében kialakult vészhelyzet miatt, összhangban a Magyar Kormány rendelete értelmében, az épület magas látogatottsága okán, a Csorba Győző Könyvtár vezetése, egyetértésben az intézményt fenntartó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Tudásközpont épületét 2020. március 12-től határozatlan időre bezárja.

A Csorba Győző Könyvtár fiókkönyvtárai továbbra is nyitva tartanak. A Könyvtár online szolgáltatásai tovább működnek, a kölcsönzés és helyben használat a Tudásközpont épületében szünetel. A Tudásközpontból kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határidejét határozatlan időre kitolja az intézmény. A fenti intézkedést a Csorba Győző Könyvtár az épületben működő másik intézménnyel, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközponttal egyetértésben hozta meg.



A Tettye Forrásház önkéntes moratóriumot vállalt és léptetett életbe szolgáltatási területén. Annak érdekében, hogy mindenkinek biztosan legyen elegendő tiszta, egészséges ivóvize, a társaság felfüggesztette a szolgáltatás korlátozását a nemfizető ügyfeleknél Pécsen és a környékbeli településeken. A vállalt moratórium határozatlan ideig tart.

Bár a személyes ügyintézés a megszokott rend szerint zajlik, a szolgáltató arra kéri ügyfeleit, ha tehetik, részesítsék előnyben a telefonos vagy elektronikus ügyintézést (80/811-111, 72/421-700, [email protected], tettyeforrashaz.hu/uszi). Lázas, beteg állapotban a Búza téri személyes ügyintézés helyett a fenti ügyintézési lehetőségeket kérik igénybe venni.

Megelőző intézkedésként a társaság átmeneti időre felfüggesztette az üzemlátogatásokat, pályaorientációs napokat. Az elhalasztott programok, események későbbi pótlásáról a cég weboldalán adnak tájékoztatást, illetve e-mailben értesítik az érintetteket.



A Pécsi Nemzeti Színház bezárt, s feltehetően a mozik sem üzemelnek mától.

Intézménylátogatási tilalmat vezetett be a kormány az egyetemeken, csak távoktatás keretében vehető igénybe az egyetemi oktatás a koronavírus elleni védekezés érdekében, ez természetesen a Pécsi Tudományegyetemet is érinti.



A PTE Nemzetközi Tavasz programjait az egyetemi polgárok és a résztvevők egészségvédelme érdekében elhalasztották.



A március 15-ei rendezvényeket lemondták, a közösségi oldalon jelentette be a Vivat Bacchus, hogy a kialakult járványhelyzet miatt a március 20-ra tervezett támogató koncert elmarad, illetve majd új időpontban kerül megrendezésre. A megváltott jegyek érvényesek lesznek, de aki a visszaváltás mellett dönt az megteheti a vásárlás helyszínén.



A Janus Pannonius Múzeum rövid közleményt adott ki arról, hogy a március 14-én délelőttre, a Modern Magyar Képtárba tervezett családi nap a koronavírus európai terjedése miatt egészségügyi-biztonsági okokból elmarad.



Csütörtöktől határozatlan időre bezárt a Civil Közösségek Háza is.

Kérdéses továbbá, mi lesz a PEN-nel, s a jelenlegi helyzet alapján az sem biztos, hogy a Fényfesztivált meg tudják rendezni.