Volt minden: oroszlánetetés, fókabemutató és még rengeteg izgalmas program – Videó!

Szombaton ünnepelték az Állatok Világnapját a Pécsi Állatkertben, ahol sok érdekes program közül válogathattak a vendégek egész nap.

Délelőtt tíz órától kezdődtek a programok az állatkertben, először a mókusmajmok látványetetését nézhették végig a látogatók. Közben a gyermekek további izgalmas eseményeken vehettek részt délutánig, ilyen volt a színkereső játék, a faállat festés, a madárodú készítés és a Mecsek egykori élővilágát is közelebbről megnézhették egy VR alkalmazás segítségével. Továbbá gyerekkoncert és örökbefogadás is volt, s a Pannon Filharmonikusok művésze is egy lenyűgöző előadást tartott.

Tizenegy órától még a ketreceken kívül is találkozhattak állatokkal a vendégek. Ilyen volt például a fehér láma, akit imádtak a gyerekek. Rajta kívül még sok más barátságos állatot is kihoztak a gondozók, akiket a merészebb vállalkozók meg is simogathattak.

Talán a látványetetések érdekelték legjobban a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt, amelyekből nem volt hiány. Délelőtt tíz órától egészen fél hatig tartottak ezek a programok.

A mókusmajmok után a barna maci lakott jól, majd a növényevő hüllők táplálkozási szokásait mutatták be, akiket a bátrabbak szintén megsimogathattak. Az egyik legnézettebb előadás a fókák produkciója volt, rengetegen voltak kíváncsiak rájuk. Donka és Bonifác most sem okozott csalódást, ügyesen mutatták be a különböző gyakorlatokat gondozóik segítségével, és persze a jutalomfalatnak is örültek a végén: