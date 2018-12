Vigyázat, csúsznak az utak, egész éjjel ónos eső eshet Baranya megyében

Több megyében, köztük Baranyában is másodfokúra emelte az ónos eső miatt kiadott figyelmeztetését az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök délután. Olvasóink beszámolói szerint a megyében nagyon csúszós útszakaszokkal is találkoztak, Pécsett például a Siklósi úton is jegesedést tapasztaltak.

Veszélyjelzésük szerint Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben.



Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyében szintén az ónos eső miatt elsőfokú a figyelmeztetés.



Azt írták: a jelenlegi csapadékzóna kelet, északkelet felé mozog tovább délutánig. Északon, északkeleten hó, másutt fagyott eső, ónos eső, eső formájában számíthatunk belőle csapadékra.

Késő délután, kora este délnyugat felől azonban egy újabb hullámban érkezik ismét csapadék. Ez a csapadékzóna elsősorban az ország déli felén okozhat ónos esőt, de mellette fagyott eső, eső egyaránt előfordulhat. Az intenzívebb ónos eső leginkább a Dél-, Délnyugat-Dunántúlon valószínű az éjszaka folyamán.



Az Északi-középhegység területén hószállingózás, ködös területeken elvétve ónos szitálás előfordulhat még az éjjel. A csapadék mennyisége általában maximum 3 milliméter lehet. Északon akár 3 centiméter hó is hullhat, az ország déli felén és a nyugati határvidéken ónos eső valószínű.



A csapadékzóna várhatóan péntek reggel hagyja el az országot. Pénteken nagyobb eséllyel északkeleten lehet hószállingózásra, gyenge havazásra számítani, az Északi-középhegység térségében ónos szitálás is előfordulhat - tették hozzá.

Képünk illusztráció.