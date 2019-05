Veres Anita a táncos edzésektől kapott magabiztosságot és határozottságot

Névjegy

Veres Anita Pécsett született, jelenleg is itt él párjával. A Radnóti Miklós Közgazdasági Középiskolában, majd a Pécsi Tudományegyetem felnőttképzési karán tanult.

Négyéves kora óta táncol. Az edzések megtartása számára nem egy munka, ez a hobbija is. Szeret utazni, és mint fogalmazott, a határait feszegetni azzal kapcsolatban, hogy mennyire tud kilépni a komfortzónájából. A táncos énje mellett van egy nyugodtabb oldala is, amikor csendre és a természetre vágyik, ilyenkor sokat kertészkedik. Zumbaedzéseket 2011 óta tart, a piloxingot 2015-ben kezdte oktatni.