Végre Baranyában is csökkent a napi új fertőzöttek száma - Túl vagyunk a csúcson?

4604 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 746 802 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Baranyában hosszú idő után kettőszáznál kevesebbet, 192 új fertőzöttet azonosítottak.

Elhunyt 217 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 979 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 450 791 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 271 032 fő. 8947 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 093-an vannak lélegeztetőgépen.

számuk a járvány kezdete óta 25 236.



A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos.

A regisztráltak kétharmada már megkapta az oltást, a regisztrált idősek 90%-a és a 18-59 év közöttiek közel fele (49,9%) is már túl van az oltáson. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon.

Ma soron kívüli oltják a regisztrált pedagógusokat, bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozókat.