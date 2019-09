Vári Attila: a szöveg nem számít, csak az, milyen kemény munka áll a teljesítmény mögött

Világos céljaink vannak ahhoz, hogy elérjük, Pécs sikerváros legyen - mondta Vári Attila, Pécs polgármesterjelöltje. Közben érkeznek vissza azok a kérdőívek, amelyeket a polgármesterjelölt azért küldött ki valamennyi háztartásba, hogy közösen készülhessen el a pécsiek programja, számolt be a PécsMA.hu.

A városvezetés szerint a korábbi évek nehézségei után, kemény munka révén rendeződött a város anyagi helyzete, amelyhez a kormány is komoly támogatást nyújtott. Most van lehetőség arra, hogy Pécs új lendületet vegyen, és valóban - ahogy Vári Attila korábban is fogalmazott - a XXI. század bajnoka lehessen.

Az elmúlt hónapokban Pécsett gazdaságélénkítő folyamatok indultak el, és az új munkahelyek, a gyárépítések és új gyártósorok mindenképpen bizakodásra adhatnak okot, hiszen olyan világcégek döntöttek Pécs mellett, mint a dél-koreai Hanon Systems, a német thyssenkrupp, elkészült a Magnus Aircraft repülőgépgyára, fejlesztést jelentett be a BAT Pécsi Dohánygyára, Pécsett nyitott új informatikai szolgáltatóközpontot az ALDI.

- Nem állhatunk meg, még több és minél magasabb hozzáadott értékű munkahelyet akarunk Pécsett létrehozni - fogalmazott Vári Attila. - A pécsiek megérdemlik, hogy helyben legyen megbecsült és jól fizetett munkahelyük. A kormányzat már eddig is bizonyította, hogy kiemelt célnak tekinti Pécs újraiparosítását, ebben is egyértelműen partnerként tekinthetünk a kormányzatra.

A beérkező kérdőívekből kiderül, a város lakói kifejezetten fontosnak tartják az út- és járdaépítéseket, javításokat.

- Mint minden pécsi, természetesen én is nap mint nap a helyi utcákon közlekedem, egyértelműen látom, jogos a felvetés - szögezte le Vári Attila, aki kiemelte, ezen a téren nem kampányígéretekkel, hanem tervszerű munkával lehet csak eredményt elérni.

- Kemény Dénes szövetségi kapitány keze alatt megtanultam, a szöveg nem számít, csak az, hogy milyen kemény munkát teszel bele a teljesítménybe, itt is erre van szükség.

Mint mondta, nem árt tudni, hogy Pécs teljes úthálózata csaknem 480 kilométernyi, ebből 175 kilométeren nincs megfelelő burkolat - a járdahálózat ezen felül értendő. Olyan program készül, hogy 2030-ra Pécsett valamennyi út jó minőségű szilárd burkolattal rendelkezzen. Hasonlóan kiemelt feladat Pécs fenntarthatósága, a környezetvédelem.

- Pécs már most is a legzöldebb nagyváros, de ezzel sem elégedhetünk meg, hiszen itt óriási a felelősségünk, a jövő generáció, gyermekeink érdekében kell már most tennünk - hangsúlyozta Vári Attila. - Ha a saját gyermekeimre nézek, látom, mekkora a tét, azt hiszem, ebben minden szülő egyetért velem.

Vári Attila kiemelte, Pécsett korábban irtották a Mecsek erdőit, most viszont fák ezreit ültetik el, környezetbarát tömegközlekedést alakítanak ki az elektromos buszok révén, olyan környezetet alakítanak ki, amely élhető városnak őrzi meg Pécset. „Egészségünk megőrzése mindannyiunk számára a legfontosabb", mondta Vári Attila, aki hozzátette, az elmúlt időszak egészségügyi fejlesztései, a klinikaberuházások, a rendelőfelújítások is ezt a célt szolgálták és szolgálják a továbbiakban.

- A sportlehetőségek bővítésére is azért van szükség, hogy gyermekeink egészségét megőrizzük - mondta a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, aki hozzátette, szerinte ez még egy olimpiai aranyéremnél is fontosabb.

- Világos céljaink vannak, a pécsiekkel közösen megnyerhetjük a XXI. századot, kemény, becsületes munkával elérjük, hogy Pécs sikerváros legyen!