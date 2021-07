Vállalkozók Napja Szentlőrincen: fókuszban az M6-M60-as autópálya - Jöjjön el Ön is!

Szeptember 3-án tartja meg immár hagyományos rendezvényét, a Vállalkozók Napját a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (BMVK) Szentlőrincen, ahol ezúttal az M6/M60-as autópálya, baranyai szakaszainak fejlesztése, annak a gazdaságra, a terület és vidékfejlesztésre gyakorolt kerül középpontba. Az üzleti, gazdasági esemény egy olyan találkozó, ahol kötetlenül, formalitásoktól mentesen beszélgethetnek kormányzati felelős személyekkel, a gazdasági élet szereplőivel, mellette lehetőségük nyílik a bemutatkozásra, üzleti kapcsolataik építésére.

A BMVK megalakulása - 1991 - óta több területen segíti a baranyai vállalkozásokat. Tevékenységeik közé tartozik a mikrohitel program, a vállalkozói tanácsadás, a pécsi inkubátorház működtetése, valamint a rendezvényszervezés.

A Vállalkozói Központ kiemelt célja, hogy a megyében és régióban működő vállalkozások számára, alapszolgáltatásai mellett információkat is nyújtson a piaci- és gazdasági környezet változásairól, különféle fejlesztési irányokról, uniós és hazai forrásokról, trendekről. Ebben korábban is voltak kezdeményezéseik, melynek egy négy éve útjára indított önálló rendezvényük, a Vállalkozók Napja ad keretet.

Kikkel találkozhatunk? - Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter - Dr. Mosóczi László államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium - Dr. Mikes Éva a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztésért felelős kormánybiztos - Dr. Miseta Attila rektor, Pécsi Tudományegyetem - Dr. Őri László elnök, Baranya Megyei Önkormányzat - Pávkovics Gábor polgármester, Mohács Város Önkormányzata - Bodó Imre projektiroda-vezető, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - Berki Gyula igazgatóság elnöke, Bicsérdi Arany-Mező Zrt. - Salamon Balázs cégvezető, Trust Hungary Zrt. - Schaub Gábor elnök, Szentlőrinci Vállalkozók Egyesülete

- Egy olyan találkozási pontot szerettünk volna, ahol a résztvevők információkhoz juthatnak, közvetlenül is találkozhatnak kormányzati felelős személyekkel, a gazdasági élet szereplőivel és természetesen vállalkozásokkal is, akiket még nem ismernek, vagy éppen olyanokkal, akiket meg szeretnének ismerni - mondta Pohl Marietta, a BMVK ügyvezető igazgatója. - Mindezzel egy olyan piaci űrt szerettünk volna betölteni, melyre eddig egyetlen regionális vállalkozásfejlesztő szervezet sem vállalkozott, felesleges formalitásoktól mentes kapcsolatépítési színtér, mely egyben kellemes időtöltésre is lehetőséget biztosít.

Az eseményen már több száz érdeklődő vállalkozás és szakember vett részt, fogadta el a BMVK Alapítvány meghívását, alátámasztva ezzel, hogy van igény az ilyen kötetlen, de szakmailag tartalmas eseményekre.



Erre alapozva idén a megvalósítás alatt lévő M6-M60-as autópálya további baranyai szakaszainak megépítését érintő fejlesztést helyezik középpontba.





- A téma fontossága megkérdőjelezhetetlen, hiszen hosszú évek óta várja a megye és a szűkebben vett régiónk, hogy aktívabban bekapcsolódhasson a nemzetgazdaság vérkeringésébe, hogy a megye és annak több háttérbe szorult része (például az Ormánság, Sellye, Szentlőrinc és Szigetvár, az érintett kistérségek) lehetőséget kapjanak a gazdasági fejlődésre, új ipari területek, zónák kialakítására és nem utolsó sorban a meglévők fejlesztésére és bővítésére - fogalmazott Pohl Marietta - Ennek a türkében nem mindegy, hogy mikor és milyen információk jutnak el a helyi tervezés szereplőihez, a helyi vállalkozások és települések döntéshozóihoz, ahhoz, hogy időben, s kellően megtervezetten és kidolgozottan lépjenek elő üzleti terveikkel, adottságaikkal, lehetőségeikkel, a gazdasági kínálatuk és vonzóerejük bemutatásával.

Hozzátette, a központi kormányzati döntéseknek sok szakmai anyaga ma is elérhető, de ettől függetlenül az információáramlásnak fontos részét képezi a rendezvény, mint a személyes betekintés és a kapcsolatok építésének aktív helyszíne.

A Vállalkozók Napjára regisztráció elküldésével (www.bmvk.hu) lehet jelentkezni. A részvételi díj tartalmazza a részvételi lehetőséget a kerekasztal beszélgetésen, a beszélgetést követő állófogadás jellegű ebédet és az eseményt követően készülő információs- és videóanyagok elérésnek biztosítását.

Képünk archív felvétel.