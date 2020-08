Újabb helyen keletkezett tűz Belvárdgyulán

Tegnap este, a korábbi helyszíntől háromszáz méterre levő sátorban is beizzott az apríték.

Hétfőn délután Belvárdgyulán egy palatetős, fémszerkezetű, oldalt farostlemezes épületben tárolt szemét gyulladt meg. A raktárépületben több ezer köbméter szemetet tároltak ömlesztve.

Az elmúlt napokban hivatásos és önkéntes tűzoltók folyamatosan felügyelet alatt tartották a területet, hogyha esetlegesen újra begyulladna a szemét, akkor azonnal tudjanak intézkedni.

Tegnap este, a korábbi helyszíntől háromszáz méterre levő sátorban is beizzott az apríték. A helyszínen levő hivatásos tűzoltó egységek mellé továbbiak is érkeztek Pécsről és Mohácsról is.

A sátorból - sugárfedezet mellett - erőgéppel kihordták az aprítékot, a Baranya Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat pedig tűzeseti helyszíni szemlét hajtott végre. A szemle célja a tűz keletkezésére vezető okok feltárása volt.