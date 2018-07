Új tisztekkel bővült az állomány Baranyában is

Az NKE Rendészettudományi Kar 218 végzett hallgatója tett tiszti esküt a budai Várban a hétvégén. Közülük ketten Baranya megyében álltak munkába a hét elején.



A most végzett hallgatók a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, Orbán Viktor miniszterelnök és a tábornoki kar jelenlétében tették le a tiszti esküt a budai Várban rendezett ünnepélyes eskütételen. A miniszterelnök ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a hallgatók nemcsak egy diplomát szereztek, hanem esküt is tettek és szolgálatba léphetnek. „Az eskü mögé komoly ember kell, akiben egyszerre munkál az elszántság, a kitartás és a meggyőződés. Fogadalmukkal jogrendszerünk és ezer éves államiságunk megőrzése iránt is elkötelezték magukat" - fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, hogy az a rend, amelyet a most végzettek is védelmeznek, az a magyarok döntési szabadságából született, és „ennek az akaratnak a végrehajtói vagyunk mindannyian".

Németh Soma tűzoltó hadnagy és Simon Zsolt tűzoltó hadnagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elvégzésével, múlt hét szombaton vehették át oklevelüket és tettek tiszti esküt a Budai Várban. A hétfői naptól kezdve mindketten a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztályának állományát erősítik.

Az új munkatársakat Mácsai Antal tűzoltó ezredes, megyei igazgató fogadta az igazgatóság vezetői állományával közösen kedd reggel. Az igazgató megjegyezte, mindenki számára meghatározó érzés a munkába állás pillanata, és örömét fejezte ki, hogy a tanulmányok alatt szerzett tudásukat igazgatóságunkon kamatoztathatják a frissen végzett hallgatók.