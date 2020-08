Új nevet kapott augusztustól a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében 2020. augusztus 1-jétől a PTE Bölcsészettudományi Kar új neve Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar lett. A névváltoztatás fordulópontot jelent a Kar történetében. Jelzi, hogy a humántudományok mellett a társadalomtudományok is meghatározzák az itt folyó képzés arculatát.

Az egyetem sajtóközleménye szerint a Pécsi Tudományegyetem önálló Bölcsészettudományi Kara (BTK) 1992-ben alakult meg az akkori Janus Pannonius Tudományegyetem szervezeti egységeként. Az elmúlt közel 30 évben jelentősen kiszélesedett a BTK képzéskínálata.

A hagyományos bölcsészettudományi szakok mellett a társadalomtudományok területén is magas szintű oktatás és kutatás folyik. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a Pécsi Tudományegyetem legnagyobb kara, országos szinten is az élvonalban van a többi hasonló diszciplínákat képviselő karok között.



Az elmúlt években a társadalomtudományi szakok hallgatói létszáma egyre nőtt, ma már 600 fő fölötti az itt tanulók száma, alap-, mester-, és doktori képzési szinten. A névváltoztatás szükségszerű lépés volt, ami tükrözi a jelenlegi helyzetet, hozzájárul ahhoz, hogy partnereink, akik társadalomtudományi képzések mentén keresik a kapcsolatot, megtalálják a kart.

Mindemellett az idegennyelvű képzések számának gyarapodása, a nemzetközi tudományos élethez való szervesebb kapcsolódás is indokolttá teszi a névváltoztatást. A Karra röviden továbbra is a BTK betűszóval hivatkozunk. Az angol neve pedig Faculty of Humanities and Social Sciences.



A névváltozással egyidőben megújult a Kar arculata is. Mobiltelefonra optimalizált, könnyen áttekinthető, keresőbarát, minden elemében korszerű weboldal várja a látogatókat.