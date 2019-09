Új munkacsarnokot építenének Kozármislenyben, de a jelenlegi polgármestert hidegen hagyja

Rossz látni, hogy a város vezetését hidegen hagyja a Kozármislenyi Sportegyesület, ami több száz gyermek sportolását teszik lehetővé nap mint nap és országosan is példaértékű - mondta Kocsis Máté. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke azután mondta ezt, miután megtekintette a Sportcsarnokot, majd rövid sajtótájékoztató tartott arról, hogy a jövőben munkacsarnok építését is tervezi a sportegyesület, ennek ellenére szerinte a város jelenlegi polgármesterét „hidegen hagyja" a gyerekeket és családokat érintő fejlesztés, írta a PécsMa.hu.

Egymást érik az edzések a Kozármislenyi Sportcsarnokban, ezért a Kozármislenyi Sportegyesület újabb kézilabda munkacsarnokot építene, ahol a gyerekek edzéseit tartanák. Emellett pedig a tónál rekortán futópályával egészítenék ki a sportolási lehetőséget a Pécs melletti városban - számolt be Kovács Tamás, a Kozármisleny SE elnöke.

A terveket Kocsis Máté a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke is megtekintette.





- Egyeztetéseket folytatunk az országos szövetség elnökével, hogy az az eredmény, amit az elmúlt 30 évben a sportegyesület felmutatott, a jövőben is teljesüljön - mondta Kovács Tamás.

Hoppál Péter, a terület országgyűlési képviselője elmondta: Pécs mellet, Komlón és Kozármislenyben is országos rangú a sportélet. Ezt mutatja az is, hogy az országos szövetség elnöke személyesen is áttekintette a kozármislenyi terveket. A jelenlegi polgármesternek pedig nem szabadna büntetni a sportegyesületet, mert bizonyos kérdésekben nem egy állásponton vannak a kormányzattal - hangsúlyozta Hoppál Péter.

- Nagyon bizakodunk abban, hogy a dinamikus fejlődés, eredményesség, ami a kozármislenyi sportéletet jellemezte, nem torpan meg külső, egyéb tényezők miatt. Ilyen az önkormányzat kommunikációs hiánya, mert polgármester úr egy külön utat választott, amivel a kormány ellenében kívánja megvalósítani a mislenyi terveket. Szerintem jobb, ha szövetségben dolgozik egy város a kormányzattal - mondta Hoppál Péter.

A Magyar Kézilabda Szövetség az elmúlt években azt tapasztalta, hogy a Kozármislenyi Sportegyesület munkája, utánpótlás nevelése, programja pénzügyi és szakmai szempontból is kiemelten jó. Ezért a Magyar Kézilabda Szövetség támogatja a kozármislenyi terveket, 2019-020-as programot már nyáron jóváhagyták - hangsúlyozta Kocsis Máté.

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke kiemelte tovább, hogy a Kozármislenyi Sportegyesület nemcsak helyi, hanem regionális szinten is központi szerepet tölt be, hiszen a környék településeiről rengeteg gyermek érkezik a városba sportolni. Emellett pedig fontos megemlíteni, hogy Kozármisleny az ország legfiatalabb átlagéletkorú települése, akiknek olyan lehetőséget ad a sport, amit sok település megirigyelhetne. Kocsis Máté kitért arra is, hogy a sportcsarnokkal kapcsolatos elképzelések, fejlesztések az egyesület felől érkeznek a Magyar Kézilabda Szövetséghez, nem a település vezetésétől.

- Rossz látni, hogy a település vezetése elég hidegen és közömbösen áll egy olyan ügyhöz, ami sok száz gyereket érint és persze ahhoz is, amihez kormányzati támogatás szükséges - mondta Kocsis Máté. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke végezetül megköszönte a Kozármislenyi Sportegyesület munkáját, hogy az elmúlt években „hátán vitte" a város sportéletet.