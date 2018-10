Új létesítményekkel bővült a Koch Valéria Iskolaközpont, olyan a menza, mint egy szálloda étterme

Új konyhával, menzával és tantermekkel gyarapodott a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont, a létesítmények ünnepélyes átadására hétfőn került sor. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában működő, két óvodát, általános és középiskolát, kollégiumot és pedagógiai intézetet magában foglaló intézmény bővítése egy évvel ezelőtt kezdődött meg. A nettó 290 millió forintos beruházás jelentős mértékű önköltségéhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Német Szövetségi Belügyminisztérium nyújtott támogatást.

- Mindig is nagyon vártuk a tanítás utáni ebédet, de most különösen! Amellett, hogy az étel mindig finom és bőséges, maga a menza olyan, mint egy szálloda étterme - fogalmazott a német nemzetiségi oktatási központ egyik nyolcadik osztályos tanulója.

Az új bútorokkal berendezett, összesen 160 fő befogadására alkalmas étkező, a modern gépekkel felszerelt konyha és az interaktív táblákkal, projektorokkal és kényelmes padokkal berendezett három új tanterem megépítésére azért volt szükség, mert az oktatási intézmény tanulólétszáma a kezdetekhez képest több, mint megduplázódott - tájékoztatta a kulturális műsorszámokkal színesített átadóünnepségen megjelent vendégeket Englenderné Hock Ibolya igazgató:

- Amikor 1989-ben szülők, némettanárok, valamint a Pécsi Német Nemzetiségi Kör kezdeményezésére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata határozatot hozott a Tiborc utcai általános iskola német kéttannyelvű iskolává való átszervezéséről, senki nem sejtette - még mi sem, akik pedig meg voltunk győződve a projekt létjogosultságáról -, hogy alig harminc évvel később komplex oktatási központ alakul itt ki, négy intézményegységgel.

Az említett intézményegységek 2003-tól kezdve néhány éven belül mind a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fenntartásába kerültek, és mára az egységes oktatási központ ingatlanjai is az önkormányzat tulajdonát képezik. Az ünnepségen az MNOÖ képviseletében felszólaló Schubert Olívia elnök hangsúlyozta, fenntartóként igyekeznek mind a hétköznapokban, mind a kiemelt figyelmet igénylő időszakokban - például egy-egy építkezés alkalmával - is stabil hátteret biztosítani az intézménynek: - Mindenekelőtt az a feladatunk, hogy az infrastruktúra és az egyéb keretfeltételek biztosításával levegyük az intézmény válláról mindazokat a kötelezettségeket és felelősséget, amelyek elvonják annak figyelmét és energiáját a valós feladatairól, nevezetesen a minőségi oktatás, a megfelelő pedagógiai program és a jó oktatói gárda biztosításáról. Olyan kiemelt időszakokban pedig, mint például az építkezés, amely egyébként a tanítással egyidőben zajlott, különös figyelmet fordítottunk mind erre.

Decsi István, Pécs alpolgármestere örömét fejezte ki a beruházás létrejötte kapcsán:

- Az nemcsak az intézményt, hanem magát a várost is gazdagítja, a pécsi polgárok életminőségét javítja. A Koch Valéria Iskolaközpont ugyanis városunk egyik meghatározó intézménye, amelynek szerepe túlmutat a Pécsett és Baranyában élő német közösség múltjának megőrzésén, hiszen városunk gazdaságát is erősíti azáltal, hogy a német hátterű vállalkozásainkat jövőbeni munkaerővel támogatja. Így tehát elmondhatjuk, hogy Pécsett a német kultúra a mindennapok része, amely nemcsak tegnap volt és ma van, hanem holnap is lesz.