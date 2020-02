Tudják, mi a közös egy avantgárd darab és a pécsi költségvetés tervezete között? Ha nem, mutatjuk

Az ellenzék szerint fontos konkrétumokat nélkülöző költségvetési tervezetet fogadott el kedden a balliberális többségű pécsi közgyűlés. Kővári Jánost, a KDNP-ÖPE frakcióvezetőjét ez egyenesen az avantgárd zeneszerző, John Cage egyik darabjára emlékeztette, amely arról szól, hogy a zongorista leül a zongora elé, de egyetlen hangot sem játszik.

Mindössze két napirendi pontról tárgyaltak kedden a pécsi képviselők, a közgyűlés elé először tavalyi költségvetés módosítása került, amit el is fogadtak.



Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője a vitában kijelentette, beszédes, látszatra technikai átvezetésekről van szó, de beszédes, hogy nem kellett hozzányúlni a költségvetéshez. Ez szerinte hű cáfolata a korábban a kampányban a balliberálisok által vízionált összeomlásnak, mivel nemhogy problémákról lenne szó, hanem stabil a

büdzsé.

Az előterjesztés két és fél milliárdos maradványt említ úgy, hogy egymilliárdot már törlesztett a város a kormány számára a korábbi, visszatérítendő támogatásból.

Kővári János, a KDNP-ÖPE frakcióvezetője szerint a tények egyértelműek, tavaly csaknem húsz százalékkal emelkedett az iparűzésiadó-bevétel, 2010-ben még ennek csak a fele volt a befolyt összeg.

Kunszt Márta, a DK-s városházi frakcióvezetője szerint ugyanakkor nem lehet sikerpropagandáról beszélni, mert 8,54 milliárdot kell a városnak visszafizetnie a kormány felé.



Az MSZP-s Nyőgéri Lajos a vitában azt üzente a jobboldali ellenzéknek, hogy „szerénység, szerénység" és vajon kibírják-e röhögés nélkül azt, amit mondanak.

A jobboldali képviselők azzal vágtak vissza, hogy miközben eladósították a várost a szocialisták, 3,1 milliárdnyi jutalmat osztottak ki maguk között, s Kunszt Márta maga is vett fel milliós összegeket, így érdemes lenne a balliberálisoknak szerényebbnek lenniük.



Ezt követően az idei költségvetés tervezete került terítékre, amelyet végleges formájában március közepéig kell elfogadni.



Az előterjesztés két forgatókönyvet citált, az egyik szerint a kamatmentes visszatérítendő kormányzati támogatásból 1,54 milliárd forintot adna vissza Pécs, a másik viszont 8,54 milliárddal számol.

Péterffy Attila polgármester azt mondta, kéri a közgyűléstől, hogy a kormánnyal tárgyalhasson a visszafizetés határidő módosításról (ami jelenleg december elseje), egyben kötelezettséget is vállalhasson is tárgyalások folyamán. Szerinte feszes, átlátható gazdálkodást céloznak meg, a korábbi évek körtelezettség-állomány kezelésével együtt. Kiemelte azt is, hogy fokozott figyelmet fordítanak a hátralékok és adók behajtására.