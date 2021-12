Több száz fenyőt adományozott a Mecsekerdő baranyai gyermekotthonoknak, kórházaknak

Több mint négyszáz karácsonyfát ajándékozott a Mecsekerdő kórházaknak, közintézményeknek, szociális és gyermekotthonoknak, civil szervezeteknek - köztük a Nagycsaládosok Országos Egyesületének, a Színes Gyöngyök Egyesületnek -, valamint templomoknak, plébániáknak.

A Mecsekerdő idén is követi több évtizedes közösségteremtő és -fenntartó hagyományát: karácsony közeledtével, az ünnep szebbé tételének szándékával december elején több száz fenyőfát adományoz a pécsi és Baranya megyei szociális és egyházi intézményeknek, civil szervezeteknek.

A Mecsekerdő a saját eszközeivel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy oda is jusson fa, ahová esetleg nem kerülne, ahol a szűkebb anyagi lehetőségek miatt épp a karácsonyfa megvásárlásáról kell lemondani.

Az erdőgazdaság célja, hogy ott is színes égők fénye és fenyőillat járja át a szobát néhány hétig, ahol az év többi részén a fehér szín az uralkodó, azok a gyerekek és idősek is körülülhessék szenteste a fát, akikről lemondott, távol van, netán már nincs is családjuk.

A Mecsekerdő a fenyőfákat nem az erdőből vágja ki, hanem az erre a célra létesített és szakszerűen gondozott karácsonyfa-telepekről szállítja az érintetteknek, illetve az átvételre kijelölt erdészethez.